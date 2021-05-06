Сербский правозащитник осудил очередную попытку Хорватии присвоить себе гений Никола Теслы

06.05.2021, Загреб, Алексей Топоров

Председатель Союза сербов региона Миодраг Линта прокомментировал открытие памятника Николе Тесле в хорватском Госпиче, в ходе которого гения назвали «хорватским ученым».

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Новый памятник Николе Тесле был установлен 4 мая в Госпиче спустя двадцать лет после того, как прежний был уничтожен неоусташами из-за сербского происхождения ученого. При этом, в отличие от предыдущего монумента, нынешний не стали ставить на центральной площади городка.

«Возвращение этого разрушенного памятника дает нам особый повод для гордости, потому что мы этим свидетельствуем о победе культуры, потому что мы всегда будем выступать против разрушения памятников и выступать за восстановление и возвращение жизни всего, что нам осталось в наследство от Теслы, – заявила на церемонии открытия министр культуры и СМИ Нина Обульен Коржинек. – Никола Тесла – хорватский и американский изобретатель сербского происхождения, человек, который родился и учился в Хорватии, из которой он отправился в мир».

При этом хорватский министр как-то забыла отметить, что до отъезда Никола Теслы в США никакой Хорватии на карте мира не было, а были поначалу Австрийская империя, а затем и Австро-Венгрия, на территории которой также жили сербы, в том числе и семья православного священника Сремской епархии Милутина Теслы – отца будущего гения.

«Кроме того, имя и фамилия Николы Теслы написаны на памятнике только латиницей, а не кириллицей, что дополнительно подтверждает хорватскую политику присвоения имени известного сербского ученого, – отмечает Линта. – И сам новый памятник Николе Тесле не был установлен на прежнем месте, на площади Госпича, напротив Культурно-информационного центра».

Правозащитник также отметил, что в ходе своей речи на открытии памятника мэр Госпича Карло Старчевич лицемерно указал на то, что люди Госпича особенно гордятся тем, что Тесла был одним из них и что он принадлежит к ним.

«В своем выступлении Карло Старчевич не сказал правды о том, что 91 член семьи Николы Теслы был убит в ходе геноцида сербов на территории Независимой Державы Хорватской (в годы Второй мировой войны – ред.), и 14 из них оказались на фабрике смерти Ясеновац. В своей речи Старчевич не сказал правды и о феврале 1992 года, когда памятник Тесле был взорван только потому, что он был сербом, а не потому, что он изобрел электричество. В своем выступлении Карло Старчевич не сказал правды о том, что по меньшей мере 124 серба были убиты в Госпиче с августа по декабрь 1991 года, и что в 1991 и 1992 годах сотни сербских домов были разграблены, подожжены и взорваны. В связи с изложенным и множеством других фактов Госпич навсегда останется в памяти как одно из многих мест истребления сербского народа и место разрушения памятника сербскому ученому», – добавил Миодраг Линта.