Сербский премьер: «Границы пересматривать не будем, потому что Косово – это Сербия»

11.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Премьер-министр Сербии Анна Брнабич согласилась с «премьер-министром» Косово Авдулой Хоти, который заявил, что принцип переговоров между Белградом и Приштиной должен основываться на нерушимости границ, но не так, как этого ожидал вождь сепаратистов.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сегодня в Приштине на базе «Академии наук и искусств» Косово новоизбранный «премьер» края Авдула Хоти представил «Платформу для переговоров с Сербией».

Авдулла Хоти

«Первым принципом, который не будет предметом переговоров, является территориальная целостность, – заявил глава «кабинета» сепаратистов. – Вторым – соглашение должно быть достигнуто в духе Конституции Косово… Целью диалога является постоянное взаимное признание, а не модель двух Германий, а далее членство Косово в ООН».

Несмотря на принципы, которые, по идее должны были удовлетворять чаяниям албанские сепаратистов, Хоти подвергся критике со стороны политических конкурентов.

В частности, добившийся отстранения своего основного врага – лидера «Самоопределения» Альбина Курти, «президент» Хашим Тачи заявил, что «правительство» Хоти – это «правительство албанского меньшинства», а без учета воли албанского большинства такие вопросы как формат диалога с Белградом не решаются.

С аналогичным заявлением выступил и лидер Альянса за будущее Косово, военный преступник Рамуш Харадинай. «Самоопределение» и вовсе отказалась признавать «кабинет» Хоти.

«Я призвал оппозицию (к разработке платформы – ред.), некоторые не ответили, а некоторые предложили сотрудничество, но не конкретное. Диалог ведет премьер-министр, я не буду ни с кем конкурировать, потому что у меня есть четкие полномочия, и они конкретизируются решением Конституционного суда от 2019 года», – ответил на нападки Хоти, в то же время пообещав, что будет создан форум для диалога с лидерами всех политических партий, при канцелярии «премьер-министра» создадут совет экспертов, а он сам попросит Ассамблею Косово сформировать парламентскую комиссию по диалогу, которой будут руководить представители парламентской оппозиции.

Единственным, кто согласился с некоторыми принципами платформы Хоти, неожиданно стала премьер-министр Сербии Анна Брнабич, которая, правда, сделала это не так, как хотел бы глава «кабинета» сепаратистов.

«Я хочу поблагодарить г-господина Хоти за то, что он еще раз пояснил, что нет необходимости обсуждать территории, – заявила Брнабич. – Я думаю, что мы и приблизительно 70 процентов населения мира согласны с этим, и большинство стран в ООН тоже согласны. И Резолюция 1244 Совбеза ООН также говорит об этом. Таким образом господин Хоти признает и соглашается с тем, что не будет никаких переговоров о территориях, поскольку так называемой Республики Косово не существует, а территория Республики Сербия остается такой, какая она есть».