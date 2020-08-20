Сербский президент и патриарх поблагодарили президента России и русских мастеров за интерьер главного собора СПЦ

20.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич и предстоятель Сербской православной церкви Ириней ознакомились с ходом внутренних отделочных работ Собора Святого Савы.

Храм, строительство которого идет практически сотню лет, благодаря помощи России должен быть освящен в сентябре этого года к 800-летию сербской автокефалии.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Александр Вучич отметил, что за последние три года в строительство храма было вложено больше, чем за предыдущие 60 лет.

«Наши труды останутся будущим поколениям, и этот период запомнится не только большими инвестициями в дороги, железные дороги и другие объекты инфраструктуры, но и завершением строительства самого важного религиозного и культурного объекта, – отметил сербский лидер. – Это будет новый собор Святой Софии. У нас больше нет Святой Софии, но у нас есть Храм Святого Саввы и в нем самая большая в мире мозаика, над которой работали лучшие сербские и русские мастера».

Также Александр Вучич поблагодарил российских специалистов, работающих над украшением купола, российского академика Николая Мухина, который является основным автором и создателем мозаики, а также президента Российской Федерации Владимира Путина и компанию «Газпром» за пожертвование в размере 10,5 миллионов евро на возведение знакового для сербского мира собора.

«Храм Святого Саввы – один из трех крупнейших в православном мире. Мы боролись за создание нашего Храма более 100 лет. Это важный момент для всех людей, которые уважают себя и свою историю, и свое будущее. Всего через два месяца работы будут завершены, и мы сможем увидеть Храм в его фантастической красоте.

Он станет одним из самых больших и важных мест для нашего народа, но также и для всех, кто будет приезжать в Сербию, чтобы увидеть что-то великолепное. У людей, мечтающих о большом, есть шанс достичь великих свершений».

Патриарх Ириней, в свою очередь, отметил, что храм Святого Саввы станет величественной святыней не только сербского народа, но также и всего христианского мира. Он выразил благодарность всем, кто пожертвовал средства для храма, а также государству Сербия, которое понимает значение Святого Саввы для сербской истории и значение храма, который построен прямо на месте сожжения его святых мощей турками.

«Стефан Неманя внес свой вклад в создание нашей державы, Святой Савва сделал не меньшее. Неманя расширил границы, Савва дал дух и жизнь нашей церкви. Это чувствуется на протяжении всей (сербской – ред.) истории, это ощущается и сегодня», – заключил Ириней.