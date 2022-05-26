Новости Украины

Всемирный экономический форум в Давосе «был отмечен украинскими красками» – западные участники обсуждали, как наказать Россию санкциями, но при этом не замерзнуть без российских нефти и газа.

Такими впечатлениями поделился президент Сербии Александр Вучич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вучич назвал сложившуюся ситуацию вокруг Украины «самым большим кризисом, который поразил Европу после Второй мировой войны».

«Я не имею права говорить о том, о чем мы говорили в кулуарах Всемирного экономического форума. Это наша работа, и все разделяют озабоченность тем, что будет происходить в мире, и как найти для себя решение — как купить как можно больше продовольствия и угля. Найти решение для нефти, газа. В этом году Давос был отмечен украинскими красками, чего и следовало ожидать», – написал Вучич в своем блоге.

Президент дал понять, что Сербия, выстраивавшая в предыдущие годы максимально близкие партнерские отношения с Россией в вопросах поставок нефти и газа, теперь оказывается в сложном положении из-за санкций Запада, введенных против РФ. Брюссель настаивает, что Белград как кандидат в ЕС должен следовать общей санкционной политике.

«Некоторые надеются максимально усложнить жизнь Сербии… Если бы мы не построили газопровод через Сербию – что было бы? Мы сделали это на огромные деньги граждан Сербии, чтобы сэкономить деньги, построив что-то важное. Мы сейчас ждем новый пакет санкций из Европы, посмотрим, не коснется ли он нас как-то. Мы решим все это и обеспечим людям мирную и нормальную зиму», – прокомментировал Вучич.

Даже по его дипломатической риторике ясно, что окруженной со всех сторон странами НАТО Сербии теперь придется нелегко.

«Некоторые говорят, что переговоров с Путиным не будет… А что они скажут, если разговор состоится? Тогда скажут, что «негодяй разговаривает с Путиным, надо против него санкции ввести». Они скажут – «откуда он имеет право рассуждать о том, как выживет Сербия, и какую цену она заплатит за газ, когда нужно только быть на стороне Украины, и ничего не просить для себя». Иными словами, что ни говори, ты будет виноват», – сказал Вучич.