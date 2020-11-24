Сербский профессор обвинил Стамбульского Патриарха в ереси

24.11.2020, Москва, Елена Острякова

Константинопольский Патриарх Варфоломей ведет Православие к расколу, разделяя поместные Церкви по сортам.

Об этом в интервью телеканалу «Первый казацкий» заявил сербский профессор богословия, протоиерей Дарко Джого, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не должны думать, что случившегося в Украине больше нигде не будет. Мне кажется, что это единый проект пересоздания мировой православной идентичности. Патриарх Варфоломей всегда говорил греческим епископам, что есть какой-то заговор русских, сербов, болгар, – славянского мира против греческого мира. Будто есть первый эшелон Православия – греческие Церкви: Константинополь, Антиохия, Иерусалим. А есть какое-то Православие второго сорта.

Если победит идея о том, что мы принадлежим к каким-то второсортным православным Церквям, меня не радует подобная перспектива. У такого подхода Патриарха Варфоломея будут сторонники в греческом мире. Это какая-то форма православного папизма.

Сам Варфоломей говорил про Украинскую Церковь несколько лет назад одно, а сейчас другое. Они демонстративно заставляют поместные Церкви изменять свою позицию, например, Александрийского епископа, чтобы показать рядовым верующим, что такое возможно. Я верю, что Православная Церковь переживет эту болезнь, как и все ереси», – сказал Джого.