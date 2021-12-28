Сербский снайпер призывает Москву не верить в американский план «замирения» с Украиной

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Новости Украины

США могут специально пойти на возвращение Украины под контроль Москвы, однако в этом случае Россия получит громадное количество проблем с разрушенной и населенной нацистами-русофобами страной.

Об этом в интервью крымско-татарской писательнице Диане Кади заявил сербский доброволец, воюющий в Донбассе на стороне республик, Деян Берич («Деки»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас США будут потихоньку договариваться с Россией. И сейчас, в один прекрасный день, когда уничтожат на Украине всё что могут, сделают большую ненависть украинцев к русским, скажут Москве: «Всё, мы снимаем все санкции, будут дружественные отношения, но вы забирайте Украину». И тогда будут проблемы. Если Украина в сегодняшнем состоянии войдёт в Россию, это будет очень серьёзная проблема для России. Потому что они уничтожили производство, народ там, если в 2014 году меньше было нацистов, то сейчас больше. Они за эти восемь лет воспитали молодёжь, которая на всю жизнь будет врагом русскому человеку. И они никак не будут принимать Украину в составе России. По моему мнению, это план Америки, который потихоньку реализуются. И подходит к тому этапу, когда заставит Россию принять обратно Украину и восстанавливать её», – сказал снайпер.

Он выразил надежду, что Москва раскусит план Запада.

«Я уверен, что в России есть умные люди, которые что-то сделают. Сейчас самым правильным было бы подождать серьёзных провокаций со стороны Украины и признать Донбасс в нынешних границах. А дальше разговаривать, чтобы присоединились Донецкая и Луганская область. Что-то уедет в Польшу, что-то в Венгрию», – резюмировал «Деки».