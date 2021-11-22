Сербский сок в «парламенте» Косово спровоцировал депутатскую перепалку

22.11.2021  11:19 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
Просмотров:
 
Балканы, Дзен, Косово, Политика, Сербия


Депутат от фракции партии экс-боевика Рамуша Харадиная – «Альянса за будущее Косово» – Бека Бериша потребовал убрать все товары сербского производства из буфета Ассамблеи Косово.

Об этом сообщает KosovaPress, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат от фракции партии экс-боевика Рамуша Харадиная – «Альянса за будущее Косово» – Бека...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Депутат принес напиток производства Сербии, приобретенный им в буфете, и поставил перед «премьер-министром» Альбином Курти и «спикером» Глауком Коньюфцей, представляющих партию «Движение Самоопределение». После попросил их сделать так, чтобы товары из Сербии никогда не продавались в «парламентском» буфете.

При этом он напомнил Курти и Коньюфце о том, что их партия всегда выступала против сербских товаров на территории Косово.

«Напитки из Сербии подаются в парламентском буфете. Я попросил председателя Коньюфцу не разрешать подавать этот напиток, поскольку они в свое время очень громко выступали против сербских продуктов», – объяснил свой выпад прессе Бека Бериша.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть