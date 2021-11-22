Сербский сок в «парламенте» Косово спровоцировал депутатскую перепалку

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Депутат от фракции партии экс-боевика Рамуша Харадиная – «Альянса за будущее Косово» – Бека Бериша потребовал убрать все товары сербского производства из буфета Ассамблеи Косово.

Об этом сообщает KosovaPress, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат принес напиток производства Сербии, приобретенный им в буфете, и поставил перед «премьер-министром» Альбином Курти и «спикером» Глауком Коньюфцей, представляющих партию «Движение Самоопределение». После попросил их сделать так, чтобы товары из Сербии никогда не продавались в «парламентском» буфете.

При этом он напомнил Курти и Коньюфце о том, что их партия всегда выступала против сербских товаров на территории Косово.

«Напитки из Сербии подаются в парламентском буфете. Я попросил председателя Коньюфцу не разрешать подавать этот напиток, поскольку они в свое время очень громко выступали против сербских продуктов», – объяснил свой выпад прессе Бека Бериша.