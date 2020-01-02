Сербский суд оправдал командира югославской армии

02.01.2020, Москва, Елена Острякова

Апелляционный суд Белграда подтвердил приговор, оправдывающий бывшего командира бригады югославской армии Павле Гавриловича, обвиненного в убийстве мирных жителей из числа косовских албанцев в деревне Терне 25 марта 1999 года.

Об этом пишет сайт Balkan Transitional Justice, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Суд первой инстанции правильно заключил, что в данном деле недостаточно доказательств того, что Павле Гаврилович издал приказ о том, что «не должно быть выживших», то есть об убийстве мирных жителей села Терне», – говорится в пояснении к приговору.

По мнению суда показания одного свидетеля, который сказал, что он слышал, как Гаврилович издавал приказ, были недостаточно точными и логичными и не были подтверждены другими доказательствами.

В то же время суд оставил в силе приговор подчиненному Гавриловича офицеру Райко Козлине, приговорив его к 15 годам тюремного заключения.

Во время нападения на деревню в Косово Гаврилович был командиром тылового батальона 549-й моторизованной бригады приштинского корпуса югославской армии, а Козлина – командиром роты.

В приговоре первой инстанции, вынесенном в апреле этого года, Козлина был признан виновным в том, что он повел свое подразделение в Терне и приказал своим солдатам открыть огонь по гражданским лицам, в результате чего погибли 15 человек.

В декабре 2019 года президент Сербии Александра Вучича назвал сфабрикованными «доказательства» массовых расстрелов албанцев Рачаке в 1999 году, который стали поводом для начала бомбардировок НАТО.