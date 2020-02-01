Сербский юрист поддержал обвинения Макрона в адрес болгарской мафии

01.02.2020, Белград, Андрей Соколов

Президент Франции Эммануэль Макрон был прав, когда назвал Болгарию экспортером преступности в страны Евросоюза. Об этом в «фейсбуке» написал сербский юрист Данко Сладожевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так общественник прокомментировал недавнее высказывание французского лидера о том, что он отдает предпочтение «легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д’Ивуар (…) вместо нелегальных украинских или болгарских банд».

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Сладожевич напоминает, что вступление соседней Болгарии в ЕС обернулось оттоком населения. Однако, помимо трудоспособных граждан, на Запад начали экспансию и местные мафиозные группировки.

«Болгария была возмущена, а ее жители серьезно напуганы, так как почти все молодые люди мечтали уехать. Но, помимо выпускников школ и вузов, в Европу устремляется еще один слой болгар – связанный с организованной преступностью», – написал автор.

По его словам, в Болгарии, начиная с послевоенных лет, происходили заказные убийства представителей духовенства, которые имели смелость встать на сторону народа и критиковать правящий режим. Все эти преступления покрывались властями. Одно из громких дел – события 1948 года, когда бывший священник-расстрига Илья Стаменов застрелил известного митрополита Бориса Разумова, выступавшего против террора правящего режима.

«Убийство было совершено без стыда, открыто… Стаменов был заключен в тюрьму, а через три года он был объявлен безумным», – напомнил Сладожевич.

По его словам, «мафия и преступность» остались у власти и после падения коммунистического режима.

«Митрополит Варны Кирилл Ковачев 9 июля 2013 года был найден мертвым на пляже после того, как поддержал протесты. Людям сообщили, что митрополит Кирилл утонул из-за переохлаждения во время охоты на моллюсков. Но все знали, что епископ Кирилл был заядлым спортсменом, и в то время вода была достаточно теплой… Это было убийство. Снова преступление!» – пишет Сладожевич.

Напомним, Евросоюз постоянно откладывал сроки вступления в Сербию. Это объяснялось наличием неразрешенного конфликта с Косово (Сербию вынуждают таким образом признать независимость своей южной провинции). Кроме того Еврокомиссия неоднократно указывала Белграду на недопустимость сотрудничества с Россией и Китаем. Руководство Сербии эти претензии последовательно отвергало.

Согласно недавним соцопросам, число молодых сербов, которые считают, что после вступления в Евросоюз жизнь в стране ухудшится, выросло с 17% в 2017 году до 23% в 2019 году.