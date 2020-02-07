«Сербский Жириновский» не дал грантоедам сорвать презентацию своей книги

07.02.2020, Москва, Елена Острякова

Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель, которого называют «сербским Жириновским», распорядился выгнать активисток соросовского Центра гуманитарного права, которые хотели сорвать презентацию его новой книги в Белграде.

Об этом пишет сайт Balkan Transitional Justice, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Грандоедки, считающие Шешеля военным преступником, оправдывающим «геноцид в Сребеннице», надеялись раздать копии досье «о преступлениях против хорватов в Сербии во время войны 1991-1995 годов». Однако члены Радикальной партии вынудили их уйти.

Активистки попытались жаловаться на муниципалитет белградского района Старый Град, который предоставил свое помещение для проведения мероприятия, однако президент муниципалитета Марко Бастач сказал, что Радикальная партия имела полное право забронировать зал, поскольку она является парламентской.

Грантоедкам пришлось ограничиться гневными твиттами.

Напомним, Воислав Шешель более 11 лет провел в камере предварительного заключения тюрьмы Гааги в качестве обвиняемого судебного процесса Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ). Ему вменяли руководство сербскими добровольными формированиями во время балканских войн и разжигание межнациональной розни.

12 ноября 2014 года был условно освобождён из предварительного заключения по состоянию здоровья и вернулся в Белград, а 31 марта 2016 года полностью оправдан Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии.

В апреле 2018 года оправдательный приговор был отменён, Шешеля приговорили к 10 годам тюрьмы, но зачли 12 лет, проведённых ранее под стражей.