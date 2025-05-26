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Сербы рассматривают СВО на Украине – опосредованную войну России с НАТО – как продолжение своей прямой борьбы с этим военным блоком в 1990 годы.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» заявил председатель Союза журналистов Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Даниел Симич.

Сербские лидеры, вопреки критике ЕС, посетили парад в Москве. Почему это важно?

Это важно, прежде всего, лично для Александра Вучича, то есть для сербской власти. Если бы он не поехал в Москву, – а вокруг состояния его здоровья во время визита в США развернулась настоящая драма, – он бы поставил себя в политически сложное положение на фоне продолжающихся протестов. У сербского народа неучастие Вучича вызвало бы чувство непреодолимого стыда. Союз с Россией всегда был желанием подавляющего большинства сербов, и мы все вздохнули с облегчением, когда президент Сербии приземлился в Москве. Иначе это стало бы позором для Сербии. С учетом продолжающейся СВО на Украине, это является важным и эмоциональным вопросом для сербов, поскольку сербы рассматривают борьбу России в опосредованной войне с НАТО как продолжение своей прямой борьбы в 1990-е. В ней у сербов не было шансов на победу, а вот у РФ они есть. Это дает сербам надежду на выживание в условиях окружённости странами НАТО.

Какие наиболее известные преступления нацистов на территории Югославии?

Немцы были беспощадны к сербам. По их расовой теории, сербы, как и русские, принадлежали к низшей расе. Политика немецких оккупантов: на каждого убитого немецкого солдата приходилось 100 убитых мирных сербов, а на каждого раненого – 50. На 10 убитых и 26 раненых солдат вермахта в конфликте с сербскими повстанцами пришлось от 3000 до 7000 расстрелянных мирных жителей Крагуевца. Однако всё это – детские забавы по сравнению с преступлениями союзников Гитлера – хорватов. Они убивали евреев неохотно. Евреев часто оставляли на госслужбе как дефицитный ресурс, – а главной целью хорватов было уничтожение сербов. Их убивали в ходе массовых кампаний, начиная с их собственных домов и заканчивая концентрационными лагерями. Коммунистическая историография скрывала масштабы этих преступлений, до сих пор не ясно, сколько сербов погибло в результате геноцида, совершенного в Независимой державе Хорватия (марионеточное государство, созданное в 1941 году под патронатом Гитлера – прим). А сегодняшняя Хорватия преуменьшает свои преступления. В концлагере Ясеновац, по утверждениям коммунистов, было убито более 700 тыс чел, но сегодня официальная цифра, указанная на мемориале, составляет лишь 80 тыс. Это классическая неонацистская апологетика государства-члена ЕС.

Помнят ли в Сербии о соучастии ряда европейских стран в гитлеровской агрессии против СССР?