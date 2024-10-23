Сербский журналист: Саммит БРИКС доказал, что никакой «изоляции России» нет и в помине

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Президент России Владимир Путин не зря заявил, что направит декларацию саммита БРИКС в Организацию Объединённых Наций. Это можно прочитать как надпись большими буквами: РОССИЯ НЕ ИЗОЛИРОВАНА.

Об этом в эксклюзивном комментарии «ПолитНавигатору» заявил главный редактор портала ФРОНТАЛ, председатель Союза журналистов Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Даниел Симич.

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«Это, безусловно, послание, которое Кремль хочет отправить остальной части планеты, в первую очередь западноцентричной. Учитывая тот факт, что его поддержали премьер-министр Индии и председатель Китая, не говоря уже об Иране или Турции, члене НАТО, послание является убедительным. Не зря же редакторы западных СМИ изо всех сил пытаются придумать какое-либо опровержение этого российского нарратива», – отметил Симич.

Он обратил внимание на то, что БРИКС – это не военный альянс, подобный НАТО, а в первую очередь экономический, а уже потом политический в смысле упомянутой декларации. И Россия председательствует в БРИКС в этом году под лозунгом: «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

«Система ценностей стран БРИКС сильно отличается от стран НАТО, у которых общая политика, а уж потом экономика. БРИКС, и Россия в частности, настаивают на концепции автономии развития и внутреннего регулирования. Именно это интересно некоторым членам НАТО, например, Турции. Хотя отдельные аналитики рассматривают Турцию как своеобразное «кукушкино яйцо» НАТО, то есть США и Запада, в «гнезде» БРИКС, но я думаю, что просто Эрдоган – один из уникальных политиков», – считает сербский журналист.

По его мнению, на данный момент БРИКС представляет собой своеобразную альтернативу, которую в годы Холодной войны предоставляло Движение неприсоединения, основанное Индией, Египтом и бывшей Югославией.

Из-за этого, из-за самой возможности думать о какой-либо альтернативе политике шантажа и диктата, основанной на голой физической силе, которую НАТО, ЕС и США неизменно навязывают сербам на протяжении 30 лет, саммит в Казани вызывает раздражение прозападных политиков на Балканах. Одно только упоминание о ненужности нефтедоллара или доллара вообще в мировой торговле вызывает панику, говорит Симич.

«Именно поэтому политики из Сараево (столица Боснии и Герцеговины, БиГ) поспешили заявить, что присутствие президента Республики Сербской Милорада Додика в Казани является фикцией. Эльмедин Конакович, министр иностранных дел Боснии и Герцеговины, сказал, что присутствие Додика «нанесет ущерб европейской интеграции БиГ». Мое мнение таково, что всё обстоит с точностью до наоборот. То есть, если кто-то (а именно ЕС) вас постоянно преследует с начала девяностых годов и требует, чтобы вы отдали не только свои территории, население и природные ресурсы, но и свою историю, алфавит, традиции и даже название самой нации – то конкуренция может оказать только благотворное влияние на процесс такого «сотрудничества». Возможно, в ЕС осозна́ют, что нужно делать сербам предложения, которые на самом деле будут предложениями, а не приставленным ко лбу пистолетом. В этом смысле я считаю ошибкой решение президента Сербии Александра Вучича не принимать участие в саммите БРИКС, изначально отказавшись от приглашения президента России», – резюмировал Даниел Симич.