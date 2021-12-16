Сербский журналист: «Затея организовать новую цветную революцию в нашей стране провалилась»

16.12.2021  23:59 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Беспорядки, Дзен, майдан, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия, Скандал, экстремизм


Главный редактор портала Informer Драган Й. Вучичевич отметил, что «эко-майданщики» отказались от стратегии перекрытия дорог, поскольку стремительно теряют поддержку населения.

Об этом журналист рассказал в эфире TV «Пинк», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главный редактор портала Informer Драган Й. Вучичевич отметил, что «эко-майданщики» отказались от стратегии перекрытия...

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Вучичевич отметил, что организаторы «экопротестов» перенесли очередную акцию к зданию Правительства в Белграде, отказавшись от привычного перекрытия дорог – по той причине, что на прошлую акцию их вышло поддержать ничтожно малое количество населения.

«На прошлой неделе их было до смешного мало, – отметил главред портала Informer. – Но их последняя акция превратилась в избиение и линчевание невинного человека. Я говорю о неприятной сцене возле «Савва-центра Сава», где избили невиновного. Они нанесли мужчине тяжкие телесные повреждения и разбили его машину.

Безо всякой причины, мужчина ничего им не сделал. Сегодня пошел шестой день после этого, Джилас, Мариника (Тепич – ред.), сказали: «Я осуждаю», но кто-то из них сказал: «Это не моя политика»? К сожалению, это их политика».

Вучичевич отметил, что в отличие от Европы, где полиция применяет против протестующих дубинки, слезоточивый газ и водометы, сербская полиция не била «эко-майданщиков».

«Они хотели спровоцировать государство провокацией на возможную несбалансированную реакцию, чтобы начать новую цветную революцию, представив себя жертвами. Но их план провалился», – отметил журналист.

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