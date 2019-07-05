Сербских майданщиков застукали в посольстве США, албанцы пошли на новую провокацию в Косово

05.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Верхушка сербской прозападной оппозиции «засветилась» на торжественном приеме по случаю Дня независимости США в резиденции посла в Белграде Кайли Скотта.

Интересно, что особое радушие хозяева праздника демонстрировали в адрес Бошко Обрадовича, лидера партии «Двери», некогда позиционировавшей себя как радикально пророссийскую силу.

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Присутствующий на приеме соратник по «Союзу за Сербию» Вук Еремич с женой такого статуса не получили и довольствовались тем, что их в принципе пригласили, пишет Informer.

А вот Обрадович не скрывал удовольствия и буквально светился от счастья, уточняет издание.

Визит в американское посольство прошел на фоне очередных известий, свидетельствующих об обострении кризиса вокруг незаконно отторгнутого от Сербии при поддержке США края Косово.

«Советник министра иностранных дел» косовских сепаратистов Йетлир Зуберай анонсировал введение запрета на въезд на территорию края для чиновников Сербии.

В отличие от официальных лиц Сербии, новые меры не коснутся белградских майданщиков, которым благоволят в посольстве США и албанские марионетки американцев.

Власти Косово пояснили введение запрета жесткой реакцией официального Белграда, который требует от Приштины отмены введенной несколько месяцев назад 100% пошлины на сербские товары для жителей славянских анклавов Косово, что поставило славянское население края в условия экономической блокады.

Накануне сербские магазины и кафе провели демонстративную 2-дневную забастовку, требуя от албанцев отменить блокаду и возобновить поставку товаров из Сербии.

Приштина эти требования в очередной раз отвергла, взамен прислав в сербские анклавы грузовики с продуктами, однако жители проигнорировали подачку албанских властей.

Тогда взбешенные косовары решили пойти на введение запрета въезда для чиновников из центральной Сербии, обвиняя Белград в подстрекательстве славянского населения к акциям протеста.

«Из-за смешанных угроз, исходящих из Сербии в отношении Косово, постоянной пропаганды и распространения ложных сведений о нашей стране и ее гражданах, как в случае с недавними усилиями предотвратить так называемый «гуманитарный кризис» на Севере Косово, который грозил сербскому населению, заставляя людей закрывать предприятия только ради достижения политических целей Белграда, министерство иностранных дел приняло решение запретить всем официальным лицам из Белграда въезд в Косово, которое будет в силе до тех пор, пока такое поведение Белграда не прекратится», – процитировал албанского дипломата «Коха диторе».

Интересно, что вожди белградских майданщиков за последние дни ни разу не коснулись темы блокады сербских анклавов Косово, жителям которых угрожает гуманитарная катастрофа из-за нехватки продуктов и лекарств.

Вместо этого оппозиция занята поиском способов восстановить массовость заметно поредевших митингов в Белграде, где, вопреки обещаниям, так и не удалось собрать полноценный палаточный городок с целью свержения законной власти.