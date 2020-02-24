Сербским майданщикам не удаётся «раскочегарить» протест

24.02.2020, Белград, Ксения Голуб

Сербской прозападной оппозиции не удается нарастить численность участников акций протеста в центре Белграда – традиционное субботнее шествие под лозунгом бойкота предстоящих парламентских выборов собрало не более 1000 человек, преимущественно пенсионеров. Акцию традиционно освещал прозападный телеканал N1, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на то, что в толпе были замечены лидер «Союза за Сербию», экс-мэр Белграда олигарх Драган Джилас и глава Демократической партии Зоран Лутовац, выступать они не стали – постояли только некоторое время и отправились по своим делам.

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Собравшиеся прошли от фонтана у отеля «Москва», далее спустились по Призренской улице, а затем направились по улице Королевы Натальи. На перекрестке оппозиционеры пересеклись с крестным ходом в защиту монастырей Косово, но проявили уважение и выключили на время обычно сопровождающую майданщиков громкую музыку.

Далее колонна направилась к зданию республиканского избиркома, находящегося прямо напротив президентского дворца. У входа в него они поставили символическую пустую урну для голосования с надписью «Гражданский протест» и вновь обратились к гражданам с призывом бойкота.

Подойдя к зданию президентства, майданщики проскандировали обвинения в адрес Александра Вучича, зажгли файеры, после чего разошлись, пообещав продолжить свои бесплодные хождения по Белграду на следующей неделе.

Напомним, что, согласно данным социологов, совокупный рейтинг оппозиционных партий, входящих в коалицию «Союз за Сербию», колеблется в районе 10% и в последнее время снижается. В то же время, правящей партии Вучича опросы прочат получение около 50% голосов.