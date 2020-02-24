24.02.2020, Белград, Ксения Голуб
 
Балканы, Оппозиция, Сербия
Просмотров:

Сербским майданщикам не удаётся «раскочегарить» протест


Сербской прозападной оппозиции не удается нарастить численность участников акций протеста в центре Белграда – традиционное субботнее шествие под лозунгом бойкота предстоящих парламентских выборов собрало не более 1000 человек, преимущественно пенсионеров. Акцию традиционно освещал прозападный телеканал N1, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на то, что в толпе были замечены лидер «Союза за Сербию», экс-мэр Белграда олигарх Драган Джилас и глава Демократической партии Зоран Лутовац, выступать они не стали – постояли только некоторое время и отправились по своим делам.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Собравшиеся прошли от фонтана у отеля «Москва», далее спустились по Призренской улице, а затем направились по улице Королевы Натальи. На перекрестке оппозиционеры пересеклись с крестным ходом в защиту монастырей Косово, но проявили уважение и выключили на время обычно сопровождающую майданщиков громкую музыку.

Далее колонна направилась к зданию республиканского избиркома, находящегося прямо напротив президентского дворца. У входа в него они поставили символическую пустую урну для голосования с надписью «Гражданский протест» и вновь обратились к гражданам с призывом бойкота.

Подойдя к зданию президентства, майданщики проскандировали обвинения в адрес Александра Вучича, зажгли файеры, после чего разошлись, пообещав продолжить свои бесплодные хождения по Белграду на следующей неделе.

Напомним, что, согласно данным социологов, совокупный рейтинг оппозиционных партий, входящих в коалицию «Союз за Сербию», колеблется в районе 10% и в последнее время снижается. В то же время, правящей партии Вучича опросы прочат получение около 50% голосов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть