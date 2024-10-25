Сербского тренера албанские власти Косово задержали за символику на футболках

В Косово албанские сепаратистские власти возбудили уголовное дело против председателя Футбольной ассоциации Косово и Метохии Игоря Ульяревича. Спортивного деятеля обвиняют в том, что «националистические» майки его организации с надписями «Футбольная ассоциация Косово и Метохии» и «Не сдавайся!» разжигают рознь и нетерпимость.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Ульяревич был задержан на административном переходе «Брняк», который пересекал на автомобиле. Представители так называемой «косовской полиции» допросили его и изъяли мобильный телефон, несколько маек и 148 визиток, которые тот вёз с собой из Сербии. По словам адвоката, эти майки ни сам глава юношеской футбольной ассоциации, ни его воспитанники никогда не одевали, и они были просто подарены ему, поэтому он возил их в багажнике.

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Что характерно, в майках с надписями «Футбольная ассоциация Косово и Метохии» и «Не сдавайся!» сепаратистские власти увидели «национализм». Отчасти из-за трактовки – сербы называют свой родной край Косово и Метохия, албанцы – «Республика Косово». И вероятно потому, что сербы, по их мнению, обязаны только сдаваться и не прекословить репрессивным действиям Приштины.

Комментируя произошедшее, политическая партия косовских сербов «Сербский список» в своём пресс-релизе заявила, что преследование Ульяревича – прекрасного спортивного деятеля и семьянина, посвятившего всю свою жизнь спорту, независимо от национальности, вероисповедания и других различий между спортсменами, показывает как далеко режим «премьер-министра» Альбина Курти, готов пойти против сербов и всего сербского.

«Хотя повсюду в мире политика и спорт разделены, в нашем регионе Курти преследует сербские клубы за футболки. Ему как будто мало того, что он уже несколько лет препятствует проведению спортивных матчей команд из Косово и Метохии и центральной Сербии. Вещи нужно называть своими именами, а то, что делает Курти, следует понимать как преследование, запугивание и изгнание сербов», – говорится в заявлении партии.