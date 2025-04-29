Мэр Приштины Перпарим Рама вручил символический ключ от города основательнице Фонда гуманитарного права Наташе Кандич.

Последняя известна тем, что ищет на Балканах следы мифических сербских военных преступлений, при этот откровенно игнорируя реальные преступления против сербского народа.

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«Сегодня я имел честь вручить ей ключ от города Приштина в знак благодарности за жизнь, которую она посвятила справедливости, истине и примирению…. Наташа Кандич — один из тех редких голосов, которые не молчали, даже когда мир решил закрыть глаза. Ее работа и преданность делу напоминают нам, что без правды не может быть прочного мира ни в Косово, ни в регионе. В день, который для нас значит гораздо больше, чем просто дата в календаре, Приштина говорит: «Спасибо!», – отметив, что сербская правозащитница награждается в День пропавших без вести.

Награждённая в свою очередь ответила, что теперь, когда она пересекает «границу» Косово, всегда будет думать взяла ли с собой ключ. Она предложила сепаратистским властям сделать судьбу каждого человека «просветлённой».

Это уже не первый случай, когда албанские сепаратисты вручают награды Наташе Кандич. В 2018 году один из лидеров криминального клана, в прошлом полевой командир-головорез и «премьер-министр» Косово Рамуш Харадинай вручил ей «золотую карту Косово». Также мадам награждена хорватским Орденом Утренней звезды и стала почётным гражданином столицы БиГ – Сараево.

Деятельность получательницы западных грантов строится вокруг того, что она занимается публикацией лживых фактов «сербских военных преступлений» в Косово, Боснии и Герцеговине и Хорватии, занимается поиском «военных преступников» в самой Сербии, где борется еще за права национальных и сексуальных меньшинств. При этом абсолютно игнорирует факты откровенного геноцида, происходившего над сербским населением на территории бывшей Югославии.