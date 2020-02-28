Сербской Православной Церкви в Черногории жестоко мстят за Украину

28.02.2020, Москва, Елена Острякова

Запад принял решение расколоть Сербскую Православную Церковь после того, как она выступила на стороне канонической Украинской Православной Церкви в ее конфликте с Петром Порошенко и константинопольским патриархом Варфоломеем.

Об этом в интервью изданию «Русский репортер» рассказал лидер оппозиционного Демократического фронта Черногории Милан Кнежевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реализуется украинский сценарий. И реализуется потому, что Сербская православная церковь – единственная жестко выступила против отделения Украинской церкви от духовной юрисдикции Московского патриархата. Ее было решено расколоть любыми способами и интригами.

Один из способов — принятие в Черногории закона о свободе вероисповедания, с помощью которого планируется конфискация имущества Черногорско-приморской митрополии и СПЦ в Черногории, для того, чтобы это имущество перешло в государственную собственность и уже тогда поочередно было бы предоставлено на время СПЦ, на время этой неправительственной организации (неканоничной Черногорской православной церкви – ред.).

То есть, СПЦ расплачивается за «грех» лояльности Московскому патриархату в противостоянии вселенскому патриарху, принявшему абсолютно неразумное решение, которое ведет к расколу православия — не только в России, не только в Сербии, но и, боюсь, православия как такового. Джуканович играет активную роль в процессе и через этот закон пытается создать искусственную церковь», – рассказал Кнежевич.

Напомним, в Черногории уже два месяца проходят массовые протесты после того, как парламент страны принял закон, который угрожает конфискацией 650 православных святынь Сербской Церкви в пользу подконтрольных правящему режиму «автокефальных» раскольников – фактически, речь идёт о повторении сценария, реализованного на Украине.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения, без референдума, Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО.

Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами.