Сербскому певцу запретили въезд в Черногорию на десять лет за песню о единстве сербов и черногорцев

23.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Несмотря на то, что МВД Черногории отменило запрет сербскому певцу Владо Георгиеву на въезд в Черногорию, полицейское Управление города Херцег-Нови запретило ему въезд на 10 лет.

Сербского певца продолжают преследовать за исполнение им в августе прошлого года сербских патриотических песен на благотворительном фестивале в Херцег-Нови, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Министерство внутренних дел Черногории приняло апелляцию Адвокатского бюро Томановича, которое представляет интересы Владо Георгиева, и отменило решение, запрещающее ему въезд в Черногорию.

При этом, по информации юристов, Управление полиции Герцег-Нови в ходе повторного судебного разбирательства «пошло еще дальше в нарушении международных стандартов и конституционно гарантированных прав и не действовало в соответствии с юридическими и конституционными обязательствами, а приняло юридически неприемлемое, незаконное и неконституционное решение».

«В международной правовой практике форма унижающего обращения с физическим лицом существует всегда, когда государство действует без законной цели, диспропорационально и целенаправленно оскорбительно по отношению к физическому лицу, поскольку и иностранцу при въезде в страну принадлежат права, гарантированные многочисленными международными юридическими документами, – говорится в заявлении Адвокатского бюро Томановича. – Юридический порядок Черногории содержит законы, запрещающие дискриминацию как прямую, так и опосредованную, и поэтому мы уверены, что компетентный орган второй инстанции примет юридический аргумент и отменит новый запрет на въезд в Черногорию Владо Георгиеву».

Преследование сербского певца, чье детство прошло в Херцег-Нови (родился Георгиев в хорватском Дубровнике, его мать – сараевская сербка, отец – болгарин из сербского Цариброда), началось после его участия в благотворительном фестивале в поддержку Косово и Метохии в августе 2019 года, в ходе которого он исполнил сербскую патриотическую песню времен Первой мировой войны «Тамо далеко» и песню «Сербия и Черногория – одна семья».

В этих песнях местные националисты увидели покушение на территориальную целостность Черногории, и после их жалоб на Георгиева было заведено два уголовных дела и был запрещен въезд в страну.