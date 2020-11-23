23.11.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Культура, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Сербия, Скандал, Цензура, Черногория
Просмотров:

Сербскому певцу запретили въезд в Черногорию на десять лет за песню о единстве сербов и черногорцев


Несмотря на то, что МВД Черногории отменило запрет сербскому певцу Владо Георгиеву на въезд в Черногорию, полицейское Управление города Херцег-Нови запретило ему въезд на 10 лет.

Сербского певца продолжают преследовать за исполнение им в августе прошлого года сербских патриотических песен на благотворительном фестивале в Херцег-Нови, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Министерство внутренних дел Черногории приняло апелляцию Адвокатского бюро Томановича, которое представляет интересы Владо Георгиева, и отменило решение, запрещающее ему въезд в Черногорию.

При этом, по информации юристов, Управление полиции Герцег-Нови в ходе повторного судебного разбирательства «пошло еще дальше в нарушении международных стандартов и конституционно гарантированных прав и не действовало в соответствии с юридическими и конституционными обязательствами, а приняло юридически неприемлемое, незаконное и неконституционное решение».

«В международной правовой практике форма унижающего обращения с физическим лицом существует всегда, когда государство действует без законной цели, диспропорационально и целенаправленно оскорбительно по отношению к физическому лицу, поскольку и иностранцу при въезде в страну принадлежат права, гарантированные многочисленными международными юридическими документами, – говорится в заявлении Адвокатского бюро Томановича. – Юридический порядок Черногории содержит законы, запрещающие дискриминацию как прямую, так и опосредованную, и поэтому мы уверены, что компетентный орган второй инстанции примет юридический аргумент и отменит новый запрет на въезд в Черногорию Владо Георгиеву».


Преследование сербского певца, чье детство прошло в Херцег-Нови (родился Георгиев в хорватском Дубровнике, его мать – сараевская сербка, отец – болгарин из сербского Цариброда), началось после его участия в благотворительном фестивале в поддержку Косово и Метохии в августе 2019 года, в ходе которого он исполнил сербскую патриотическую песню времен Первой мировой войны «Тамо далеко» и песню «Сербия и Черногория – одна семья».

В этих песнях местные националисты увидели покушение на территориальную целостность Черногории, и после их жалоб на Георгиева было заведено два уголовных дела  и был запрещен въезд в страну.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть