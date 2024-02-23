Сербскому снайперу «Деки» сожгли дом в Подмосковье

Олег Кравцов.  
23.02.2024 08:51
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Происшествия, Россия


Воевавшему на стороне ЛДНР сербскому добровольцу и снайперу Деяну Беричу, больше известному как «Деки», сожгли дом в Московской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает тг-канал телеведущего Владимира Осташко.

Воевавшему на стороне ЛДНР сербскому добровольцу и снайперу Деяну Беричу, больше известному как «Деки»,...

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Сам Берич не пострадал, поскольку был с женой в отъезде. Горящий дом сняли на видео соседи, проснувшиеся от звука лопающегося от огня стекла.

 «Соседка говорит, что горела моя комната – кровать, занавески, и гостиная тоже горела. Наверное, коктейль Молотова бросили на кровать. А когда отходили, бросили его еще на один домик рядом, потому что они вместе никак не могли загореться», – рассказал серб.

По его словам, к делу уже подключились правоохранительные органы, а рядом с домом обнаружены следы чужой обуви и кровь у забора.

«Видимо, когда поджигатели перепрыгивали через забор, они порезали руку или ногу, потому что там была кровь рядом», – предполагает Берич.

Отмечается, что он сам построил дом в деревне, занимался там сельским хозяйством и восстанавливался после полученных на передовой ранений.

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