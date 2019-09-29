Сербы блокируют расширение НАТО на Боснию и Герцеговину

29.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Входящая в состав Боснии и Герцеговины на правах члена конфедерации Республика Сербская продолжает блокировать попытки интеграции бывшей части Югославии в НАТО. Об этом на пресс-конференции сообщил сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Он сообщил, что Республика Сербская по-прежнему выступает категорически против проведения учений НАТО на своей территории, напомнив о попытках альянса осуществить маневры в недавнем прошлом.

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«Общественность знает, что год назад была достигнута предварительная договоренность о проведении учений НАТО на полигоне в Маняче, где американские самолеты F10, перевозящие боеприпасы и бомбы с обедненным ураном, должны были вылететь из аэропорта Баня-Лука и иметь цели для поражения в Маняче. Когда это предложение пришло к президентству БиГ, я отказался от такой возможности, и эти маневры не проводятся. Нет самолетов F10, в Маняче нет подразделений НАТО», – подчеркнул Додик.

Он также заверил, что Республика Сербская намерена и в дальнейшем блокировать попытки начать процесс получения Плана действий по членству в НАТО для Боснии и Герцеговины.

По словам Додика, сотрудничество с альянсом возможно только в рамках программы «Партнерство ради мира», которое осуществляет и Центральная Сербия.

«Все документы, которые могут быть подписаны с НАТО, должны содержать одно условие – не включать плана по получению членства», – сказал Додик.