Сербы блокируют вступление Боснии и Герцеговины в НАТО

02.09.2019, Москва, Елена Острякова

Республика Сербская, которая является энтитетом в составе Боснии и Герцеговины, выступает против вступления страны в НАТО.

Об этом в интервью военному корреспонденту Сергею Белоусу заявил лидер боснийских сербов и член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вступление в НАТО Боснии и Герцеговины не сможет произойти. Республика Сербская приняла свою резолюцию о военной нейтральности и четко заявила, что не хочет быть членом Североатлантического альянса. Мы ясно выразились, что мы не собираемся двигаться в сторону НАТО и не будем частью этого союза из-за ряда политических, военных, экономических и других причин», – подчеркнул глава боснийских сербов.

Он скептически относится к тезису о том, что вступление в НАТО улучшит экономическую ситуацию в Боснии и Герцеговине, ссылаясь на негативный опыт Хорватии и Черногории.

«Сербы как народ не имеют ни одной причины для того, чтобы амнистировать противозаконны бомбардировки 90-х через вступление в НАТО. Мы ценим роль и позицию России в регионе, но считаем, что нет надобности входить в военные альянсы. Именно поэтому мы обозначили свою позицию как нейтралитет. Со стороны России наша позиция воспринимается вполне разумным образом, но со стороны Запада мы получаем ультиматум. Мы ничего не получаем от членства в НАТО, но зато теряем друзей», – сказал Додик.

Конституция Боснии и Герцеговины делегирует большинство власти двум составным частям федерации (так называемым энтитетам), каждый из которых имеет собственную конституцию.