Сербы Черногории: Джуканович и либералы хотят сформировать правительство

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Представители либеральной партии «Движение URA», вице-премьера албанца Дритана Абазовича пытаются договориться с националистами-сербофобами из «Демократической партии социалистов» (ДПС) президента Мило Джукановича.

Цель сговора либералов и националистов – новое «проевропейское» правительство Черногории.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», о готовящемся сговоре URA и ДПС сообщил один из лидеров сербского «Демократического фронта» Черногории Андрия Мандич.

«Мило Джуканович раскрыл то, о чем многие в Черногории подозревали – определенные круги, близкие к URA или официальные лица этой партии, ведут с ним переговоры о конкретном сотрудничестве, – сказал Мандич. – Об условиях сотрудничества знают те, «кто должен знать». Однако такие факты не должны быть скрыты от общественности, и особенно о них должны знать депутаты и избиратели парламентского большинства».

Секретное соглашение между лидерами URA и ДПС является основной причиной того, что не прошло соглашение о восстановлении полномочий правительства Здравко Кривокапича, которое поддержали 38 депутатов, но три депутата от URA его заблокировали. Следующий тур обсуждения состава правительства должен состояться в Скупщине Черногории 10 декабря.

«По возвращении Дритана Абазовича и Милойко Спаича из США близкие к ним круги объявили о прибытии в страну высокопоставленных чиновников США и ЕС, которые будут угрожать некоторым представителям парламентского большинства, прежде всего, нам – представителям «Демократического фронта», санкциями», – заявил другой представитель сербов в Скупщине Черногории Небойша Медоевич.

На заглавном фото: Дритан Абазович и Мило Джуканович.