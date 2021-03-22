Сербы Черногории потребовали законодательно защитить кириллицу
Сербский национальный совет Черногории направил на рассмотрение черногорской Скупщины законопроект по защите кириллицы.
Об этом сообщает портал «Српске Новине», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Авторы законопроекта отмечают, что несмотря на то, что Конституции Черногории устанавливает равенство кириллического и латинского алфавитов, на практике эта норма абсолютно не соблюдается. В том же время прошлое парламентское большинство, представлявшее националистическую Демократическую партию социалистов диктатора Мило Джукановича, отказалось включить аналогический законопроект в парламентскую процедуру, несмотря на официальные рекомендации уполномоченного по правам и свободам человека.
«За короткое время (с момента выхода в 2006 году Черногории из союза с Сербией – ред.) почти все публичные надписи, названия учреждений, ведомств, все указатели и названия улиц были выполнены на латыни, – говорится в ноте Сербского национального совета. – Все государственное управление и переписка ведется на латинице с почти полным отсутствием кириллицы.
Если бы эта тенденция отказа от кириллицы продолжилась, она бы просто исчезла в Черногории в очень короткие сроки. И это бы стало не только недопустимым дискриминационным актом по отношению к той части местного населения, которая воспринимает алфавит как один из важнейших факторов своей жизни, национальной, культурной, языковой и духовной самобытности, но также и беспрецедентным антицивилизационным насилием против истории и культуры Черногории».
Представители Сербского национального совета Черногории напоминают, что самый известный труд, созданный на территории Черногории еще в 12 веке – «Мирославово Евангелие», попавшее в список ЮНЕСКО, было написано кириллицей. Так же как «Октоих» и другие книги, изданные типографией Црноевичей, действовавшей в черногорском Цетине в 15 веке.
«Кириллицей мы вписали себя в список цивилизованных и исторических народов Европы и мира… Практически до конца ХХ века все газеты и журналы, издаваемые в Черногории, печатались на кириллице…
Черногория была самой кириллической республикой в бывшем едином государстве (Югославия – ред.). Поэтому Сербский национальный совет настоятельно требует от нового парламентского большинства, чтобы посредством принятия Закона о защите кириллицы в Черногории соблюдалось гарантированное Конституцией равенство кириллицы и латинского алфавита», – говорится в обращении, сопровождающем законопроект.
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