Сербы Черногории потребовали законодательно защитить кириллицу

22.03.2021, Подгорица, Алексей Топоров

Сербский национальный совет Черногории направил на рассмотрение черногорской Скупщины законопроект по защите кириллицы.

Об этом сообщает портал «Српске Новине», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Авторы законопроекта отмечают, что несмотря на то, что Конституции Черногории устанавливает равенство кириллического и латинского алфавитов, на практике эта норма абсолютно не соблюдается. В том же время прошлое парламентское большинство, представлявшее националистическую Демократическую партию социалистов диктатора Мило Джукановича, отказалось включить аналогический законопроект в парламентскую процедуру, несмотря на официальные рекомендации уполномоченного по правам и свободам человека.

«За короткое время (с момента выхода в 2006 году Черногории из союза с Сербией – ред.) почти все публичные надписи, названия учреждений, ведомств, все указатели и названия улиц были выполнены на латыни, – говорится в ноте Сербского национального совета. – Все государственное управление и переписка ведется на латинице с почти полным отсутствием кириллицы.

Если бы эта тенденция отказа от кириллицы продолжилась, она бы просто исчезла в Черногории в очень короткие сроки. И это бы стало не только недопустимым дискриминационным актом по отношению к той части местного населения, которая воспринимает алфавит как один из важнейших факторов своей жизни, национальной, культурной, языковой и духовной самобытности, но также и беспрецедентным антицивилизационным насилием против истории и культуры Черногории».

Представители Сербского национального совета Черногории напоминают, что самый известный труд, созданный на территории Черногории еще в 12 веке – «Мирославово Евангелие», попавшее в список ЮНЕСКО, было написано кириллицей. Так же как «Октоих» и другие книги, изданные типографией Црноевичей, действовавшей в черногорском Цетине в 15 веке.

«Кириллицей мы вписали себя в список цивилизованных и исторических народов Европы и мира… Практически до конца ХХ века все газеты и журналы, издаваемые в Черногории, печатались на кириллице…

Черногория была самой кириллической республикой в бывшем едином государстве (Югославия – ред.). Поэтому Сербский национальный совет настоятельно требует от нового парламентского большинства, чтобы посредством принятия Закона о защите кириллицы в Черногории соблюдалось гарантированное Конституцией равенство кириллицы и латинского алфавита», – говорится в обращении, сопровождающем законопроект.