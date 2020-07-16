Сербы готовят ответ на резолюцию Конгресса США по «геноциду в Сребренице»

16.07.2020, Белград, Алексей Топоров

В ответ на проект резолюции «об осуждении геноцида, совершенного сербскими силами в Сребренице в июле 1995 года», внесенного сенатором демократом Эдди Бернисом Джонсоном, сербская община США намерена подготовить резолюцию о страдания сербов и хорватов во время войны в Боснии и Герцоговине.

Об этом агентству Танюг заявил глава представительства Республики Сербской (БиГ) в США Обрад Кесич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По инициативе Демократической партии США конгрессмен Эдди Бернис Джонсон представил в Палате представителей «Резолюцию об осуждении геноцида и других преступлений против бошняков, совершенных сербскими силами в Сребренице в июле 1995 года». Документ пока проходит все необходимые процедуры.

«Цель подобного шага – продемонстрировать «правильность» всего, что США сделали в 90-е на Балканах, – прокомментировал ситуацию глава представительства Республики Сербской (БиГ) в США Обрад Кесич. – И если декларировать, что только один народ был жертвой той войны, то это говорит о том, что американцы были правы, когда вмешались.

Кроме того, Конгресс в те годы был ключевым двигателем, который подтолкнул администрацию тогдашнего президента Билла Клинтона к интервенции в БиГ. Что дает им повод утверждать, что Америка спасла и построила новое государство (БиГ), хотя мы видим как оно «работает» сейчас».

По словам Кесича сербская община США не так слаба, как еще десять лет назад и ее ответом на подобные манипуляции должна стать резолюция о страданиях сербов и хорватов в БиГ, внесенная в тот же Конгресс.

Обрад Кесич.

«В ходе переговоров с представителями сербской общины была согласована акция, итогом которой станет резолюция, по которой будут проводиться слушания в Конгрессе, чтобы определить насколько пострадали сербы и хорваты от войны в БиГ, и в то же время будет осуждена так называемая Армия БиГ, ответственная за насилие над сербами и хорватами в Сараево,- рассказал Кесич. – Благодаря этому резолюция о Сребренице, которая обновляется чуть ли не ежегодно, не будет настолько односторонней и выяснится, что под той же Сребреницей погибли и сербы, и что действия так называемой Армии БиГ в этом регионе были довольно «проблематичными», учитывая, сколько гражданских жертв с сербской стороны остались незамеченными, по крайней мере Западом».

Первую версию сербской резолюции община намерена представить уже этой осенью.

Сербские жертвы Сребреницы США по-прежнему не интересуют.