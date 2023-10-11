Сербы и албанские элиты неожиданно пришли к общему мнению

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Руководство Сербии и Республики Сербской, а также Албании и «Косово» поддержали Израиль в борьбе против Палестины.

При этом «премьер» Косово Альбин Курти до прихода в большую политику занимал антиизраильскую позицию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президент Сербии Александр Вучич и президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик на днях выступили со словами поддержки Израилю.

«Мы осуждаем ужасающие нападения на Израиль. Еврейский народ пережил множество страданий за свою историю, и Израиль заслуживает жить в мире и безопасности. Сейчас, как никогда, мир нуждается в том, чтобы израильтяне и палестинцы объединились и преградили путь насилию», – написал президент Вучич на своей странице в одной из социальных сетей.

В свою очередь, Милорад Додик также заявил об осуждении палестинских повстанцев.

«Я осуждаю нападение ХАМАС на мирные населённые пункты и выражаю соболезнования семьям погибших. Раненым желаю скорейшего выздоровления и призываю обе стороны воздержаться от дальнейшей вражды», – заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.

Позицию Сербии можно объяснить тем, что сербы со времен Второй мировой войны солидаризировались с евреями, поскольку тогда немцы и хорватские усташи проводили геноцид против обоих народов. Правда холокост впоследствии при помощи еврейских лоббистов в США был признан официально на мировом уровне, а геноцид сербов предпочитают умалчивать и по сей день. Также режим Вучича пытается демонстрировать лояльность своим заокеанским наставникам.

В свою очередь, лидерам Республики Сербской демонстрировать лояльность некому, поскольку все они находятся под персональными санкциями США, в ЕС также пытаются прогнуть боснийских сербов, не пускающих Боснию и Герцеговину в НАТО и отказывающихся присоединяться к антироссийским санкциями.

Однако с 90-х годов жители Республики Сербской имеют негативное отношение к разнообразным арабским и иранским исламистским организациям, которые отправляли своих боевиков в БиГ на антисербский джихад. В результате те творили против боснийских сербов средневековые жестокости, обучая им своих бошнякских соратников.

Поддержали Израиль и лидеры албанцев.

«Наши мысли и молитвы с семьями жертв ужасающей террористической атаки и невинными людьми, которых террористы взяли в заложники», – написал на своей странице в фейсбуке премьер-министр Албании Эди Рама.

Выступил в поддержку Израиля и «премьер-министр» Косово Альбин Курти, в правление которого, под присмотром экс-президента США Дональда Трампа Косово было официально признано Тель-Авивом.

Однако Albanijan post отмечает, что до того, как он стал «премьером» края и начал плотно работать с США, Курти заявлял о том, что «граждане Косово должны встать на сторону палестинцев в этом библейском и геополитическом конфликте».