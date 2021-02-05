Сербы и хорваты схлестнулись в сети из-за фильма, который даже не видели

05.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Сегодня в день начала американского проката сербского номинанта на «Оскар» ленты «Дара из Ясеноваца» киносайт IMDB (Internet Movie Database) вернул возможность пользователям давать оценку картине.

Ранее IMDB отключил такую возможность, поскольку сербские и хорватские пользователи начали ставить картине лайки и дизлайки, даже не посмотрев ее, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В течение нескольких дней киносайт IMDB не давал возможности пользователям ставить оценки фильму «Дара из Ясеноваца» Предрага Гаги Антониевича, рассказывающий о страданиях сербов в усташеском концентрационном лагере смерти Ясеновац.

Интернет-баталии из-за ленты начались после предвзятой статьи в американском журнале Variety кинокритика Джея Вайсберга, назвавшего ленту «сербской националистической пропагандой». После этого сербские пользователи стали призывать своих соплеменников в соцсетях ставить фильму наивысшую оценку на IMDB, в то время как хорватские, напротив, наименьшую.

При этом, что характерно, ни те, ни другие ленты не видели, поскольку единственный показ ее состоялся 25 ноября в сербском анклаве Грачаница в Косово, а сегодня, 5 февраля, в связи с номинированием ленты на «Оскар», начинается ее прокат в США. В Сербии же показ ленты начнется только 21 апреля.

Фильм «Дара из Ясеноваца» был снят при поддержке государства режиссером Предрагом Антониевичем по сценарию Наташи Дракулич. В его основу легли реальные исторические факты, в частности история геноцида сербов, происходившего в районе горной гряды Козара на западе Боснии и Герцеговины.

Сценарий писался на основе воспоминаний немногих выживших в концлагере Яеновац. Картина рассказывает историю десятилетней сербки – Дары, попавшей в Ясеновац с матерью и двумя братьями. Вскоре мать и старшего брата девочки убивают, и рано повзрослевший ребенок все свои усилия и жизнь тратит на то, чтобы спасти младшего братика.

Система лагерей смерти Ясеновац была создана на территории марионеточного, союзной Третьему Рейху Независимой Державы Хорватской в мае 1941 года и просуществовала до 23 апреля 1945 года, когда эта территория была очищена от нацистов югославскими партизанами.

По разным оценкам, за все это время там было уничтожено порядка 700 тысяч человек: приблизительно 500 тысяч сербов, 40 тысяч − цыган, 33 тысячи евреев, 127 хорватских и бошнякских коммунистов и антифашистов, 20 тысяч детей младше 12 лет (существовали специальные бараки, куда малышей бросали отдельно от родителей и они умирали от голода и дизентерии).

При этом в лагере практиковались изуверские способы экзекуций и массовых расправ над содержащимися в них людьми, персонал сознательно не использовал газ и огнестрельное оружие, практикуя холодное оружие, кувалды и прочие изуверские способы умерщвления.

Местные палачи устраивали соревнования между собой кто больше убьет узников, наиболее «результативным» в августе 1942 года оказался Петар Брзица, собственноручно вырезавший 1360 человек.