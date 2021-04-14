Сербы и хорваты выступили против языка ненависти на Западных Балканах

14.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Созданный в рамках проекта журнала «Бука» из Баня-Луки (Республика Сербская БиГ) видеоролик хорватского режиссера и сценариста Предрага Личина «Славянские хейтеры, как вы еще живы?» набрал рекордное количество просмотров в сети.

Об этом сообщает сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Хорватский режиссер и сценарист Предраг Личина присоединился к акции журнала «Бука» из Баня-Луки, в ходе которой различные известные на постюгославском пространстве люди выступают против языка ненависти – оскорбительных прозвищ и стереотипов, закрепленных за разными народами Западных Балкан их соседями.

Загребский деятель культуры снял собственный ролик «Славянские хейтеры, как вы еще живы?» в котором снялись сербская актриса Христина Попович, хорватский актер Горан Богдан и хорватская певица Северина Вучкович. По сценарию ролика действие происходит в магазине, где Попович играет бошнякскую покупательницу, Богдан – мясника – серба, а Северина – кассиршу-хорватку.

При этом все три персонажа, очень любезно общаясь, не забывают оскорблять друг друга ярлыками, распространенными в сети и имеющиими отношение к их национальностями. И самыми безобидными ругательствами, звучащими из уст актеров, являются «четник», «усташ», «балия» (уничижительное прозвище бошняков).

В финале актеры обращают внимание зрителей, насколько ненормальной является ситуация во всемирной паутине, где язык ненависти стал чем-то повседневным, разрывая связи между очень близкими народами (а, по сути, одним народом).

«Язык ненависти существует повсюду, даже в развитой Скандинавии, но их последняя война закончилась пятьсот лет назад. Наши воспоминания о том, что произошло 25 лет назад, все еще свежи, но политики продолжают использовать язык ненависти. Это опасно именно из-за тех недавних событий, но они не прекращаются, потому что подпитываются на местах», – прокомментировал свою работу Предраг Личина.

Предраг Личина

При этом следует отметить, что именно Запад использует на просторе бывшей Югославии политику разделяй и властвуй, прикармливая местные элиты, превращая государствообразующий сербский этнос в совокупного мальчика для битья и разжигая ненависть между близкими народами, чтобы окончательно подчинить этот регион своему влиянию.