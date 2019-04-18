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18.04.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Балканы, Вооруженные силы, Политика, Россия, Социология
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Сербы хотят вооружаться

Население Сербии видит угрозу территориальной целостности для своей страны и в подавляющем большинстве выступает за увеличение трат на оборону.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Security Radar 2019», проведенного Фондом Эберта, которые были представлены сегодня в Москве.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», 77% сербов, опрошенных в рамках исследования, склоняются к тому, чтобы правительство выделяло больше средств на оборону государства. Наибольшую угрозу себе они видят от США, Албании и Хорватии. В меньшей степени от Великобритании, Боснии и Македонии.

«В Сербии это связано, в какой-то степени с тем, что у Сербии, по мнению населения, очень много врагов, очень много опасностей вокруг по периметру страны. Есть эффект того, что Сербия на армию долгое время ничего не тратила или мало тратила и есть желание усилить, повысить средства на оборону», – заявляют авторы исследования.

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