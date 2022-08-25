Сербы Косово ставят ультиматум сепаратистским властям

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Советники четырех муниципалитетов севера Косово и Метохии в декларации, принятой на совместном заседании в Звечане, поддержали президента Сербии Александра Вучича в поиске компромиссного, устойчивого и долгосрочного решения проблемы введения новых номерных знаков и удостоверения личности в крае.

По их словам, этот вопрос должен решаться путем диалога в течение следующих семи дней, сохраняя при этом мир, стабильность и безопасность.

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В документе советники муниципалитетов Северна-Митровица, Звечан, Лепосавич и Зубин Поток требуют, чтобы Содружество сербских муниципалитетов было сформировано как можно скорее и без каких-либо задержек, как это определено соглашениями в Брюсселе, поскольку это является потребностью сербского народа для защиты его коллективных прав.

Члены муниципалитетов также напомнили, что прошло почти 10 лет с подписания Брюссельского соглашения, и что сербский народ не приемлет никаких задержек в этом процессе, гарантом которого выступил ЕС.

Советники объявили, что в случае, если компромиссное решение не будет достигнуто, то сербские политические представители вместе со всеми соотечественниками начнут процесс выхода из косовских институтов на всех уровнях, начиная с центральных и местных институтов, и заканчивая судом, прокуратурой, полицией и так далее, что полностью демонтирует брюссельский процесс.

В декларации, зачитанной председателем Муниципального собрания Звечана Срджаном Милосавлевичем, KFOR и другие международные организации призывают к обеспечению мира и безопасности для всех граждан в соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН и Кумановским военно-техническим соглашением.

Советники отметили, что не могут позволить себе «быть орудием в руках Приштины, которая пытается использовать насилие как средство политической борьбы для решения открытых вопросов».

Подчеркивается, что «основной источник нестабильности на севере исходит со стороны Приштины, и одним из них является прибытие специальных полицейских подразделений, которым сербский народ не доверяет».

«Призываем командование миссии KFOR не допустить прихода вооруженных спецподразделений косовской полиции из Приштины в мирные сербские муниципалитеты. Просим международное сообщество вразумить Приштину, чтобы снять односторонние и антисербские меры», – говорится в заявлении советников.

Они призвали граждан не «попадать в ловушку односторонних решений и заманчивых предложений Альбина Курти относительно номерных знаков и личных документов», поскольку это не соответствует договоренности в Брюсселе, и заявили, что «Приштина использует это как начало окончательного расчёта с сербским народом и Сербией в этих областях».