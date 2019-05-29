Сербы Косово вышли на митинги протеста

29.05.2019, Белград, Ксения Голуб

Население сербских анклавов Косово и Метохии сегодня провели митинг протеста против вчерашней силовой акции албанской полиции на севере края, которая сопровождалась массовыми арестами и применением бронетехники, а также стрельбой.

Митинг протеста на центральной площади северной Косовской Митровицы начался сегодня около полудня, и первым к гражданам обратился мэр города Горан Ракич, который попросил сербов в КиМ оставаться спокойными в «эти плохие времена, полные искушений».

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«Пожалуйста, не обманывайтесь их провокациями, приготовленными на западных кухнях», – сказал Ракич гражданам, собравшимся на площади.

Градоначальник призвал соотечественников не покидать Косово, несмотря на силовое давление албанских властей.

«Пока мы будем в Косово, край останется нашим и сербским» – добавил он. Также политик отметил, что Сербия всегда была и остается с сербским народом в Косово, и направил специальное послание президенту.

«Президент, вы всегда были первыми, кто говорил, что вы будете со своим народом, и что вы будете защищать нас. Мы верим только в вас и нашу страну. Они не смогут запугать нас, и мы останемся здесь», – заключил мэр.

Informer пишет, что со своими обращениями выступили и другие градоначальники сербских муниципалитетов. Все они призвали жителей к стойкости.