Сербы мечтают, чтобы русские взяли Одессу, больше самих русских

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В Сербии надеются установить прямую связь с Россией по Дунаю, когда российская армия возьмет Одессу

Об этом в интервью каналу «Медиаметрика» заявил создатель тг-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я услышал интересную штуку. Оказывается воды Дуная – международные. И если мы доходим до Одессы и занимаем устье Дуная, то мы получаем путь к Сербии, и заблокировать его по законодательству никто не может. И это очень интересно, что сербы больше нас хотят, чтоб мы дошли до Одессы», – сказал Звинчук.

Он утверждает, что сербы верят в Россию больше русских, даже несмотря на то, что недавний гей-парад в Белграде на 80% состоял из релокантов-либералов.