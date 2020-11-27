Сербы настроены держаться зубами за Косово и пережить Байдена

27.11.2020, Москва, Елена Острякова

Смена президента в США не повлияют на политику этой страны в отношении Сербии и Косово.

Об этом на круглом столе, организованном партией «Родина» заявил председатель общественной организации «Восточная альтернатива» Драган Тодорович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бесспорно, с Трампом ситуация была более расслабленной. Но там приближались выборы, и он пытался убедить сербов голосовать за него. Сейчас они станут более жесткими, потому что им нужно как можно скорее добиться успеха, потому что они осознают: ситуация в мире меняется. Америка теряет экономические, военные и другие позиции», – сказал Тодорович.

На этот период, по его мнению, нельзя допустить признания Косово и предоставления ему места в ООН.

«Сербия должна подождать, чтобы вернуть в Косово сербский конституционный порядок. Необходимо всем дать понять: каким образом они отняли Косово, таким же оно и будет возвращено. Мы подождем и сделаем это. Сейчас сербов пытаются успокоить, чтобы эта тема ушла с повестки дня. Нас не интересуют выборы в США, для нас важно, как дела в России, насколько она процветает», – сказал Тодорович.