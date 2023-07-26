Сербы не хотят в ЕС и НАТО, выступают против антироссийских санкций и закрытия российских СМИ

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Социологический опрос, проведенный журналом «Новая сербская политическая мысль», показал, что устремления сербской элиты и сербского народа не всегда совпадают.

Об этом сообщает сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журнал «Новая сербская политическая мысль» (Нова Српска Политичка Мисао) провел традиционный телефонный опрос на животрепещущие для жителей страны темы. Были опрошены 1 тысяча 100 респондентов на территории Сербии без Косово и Метохии.

На вопрос «Поддерживаете ли вы вступление Сербии в ЕС» – 46,7% опрошенных ответили «нет», 43,7% – «да», а еще 9,6% воздержались.

На вопрос «Поддерживаете ли вы вступление Сербии в НАТО?» – 84,6 % респондентов дали отрицательный ответ, в то время как лишь 9,4% высказались за вступление страны в Альянс. При этом 6% опрошенных сообщили, что не имеют мнения по этой теме.

На вопрос «Поддерживаете ли вы введение санкций против России из-за войны на Украине?» – 79% ответили, что против этого, положительный ответ дали только 10,9% опрошенных, и почти столько же – 10,1% не определились с позицией.

На вопрос «Считаете ли вы, что практика закрытия и запрета российских СМИ должна применяться и в Сербии, как это делается на Западе?», 83,9% выступили против такой меры, 7,8% ответили утвердительно, а 8,3% воздержались.

Интересные результаты получились и в ходе ответов на вопрос: «Кто, по вашему мнению, больше всего виноват в конфликте на Украине?». В происходящей войне Украину обвинили только 13,4%, Россию – 10,9%, при этом назвали виновником блок НАТО – 60,7%.

Опрос показал, что устремления правящей элиты Сербии и мнение сербского народа совпадают далеко не во всем. Так, властная верхушка страны в качестве одной из основных целей называет вступление в ЕС, в то время, как больше половины сербского населения не хотят этого.