06.02.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович
 
Балканы, Общество, Политика, Политические репрессии, Права человека, Религия, Россия, Сербия, Скандал, Черногория
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Сербы объединились в защиту прав православных Черногории


Молитвенные собрания верующих в поддержку православных Черногории, борющихся с дискриминационным законом «о свободе вероисповедания», проходят в Белграде и других городах Сербии, а также Республике Сербской.

7 февраля в Белграде пройдет пятый по счету сбор активистов Студенческого клуба юридического факультета и других студенческих организаций, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Главными требованиями организаторов акций являются провозглашение персоной «non grata» в Сербии посла Черногории в Белграде Тарзана Милошевича и расторжение договора от 2014 года между Подгорицей и Белградом о совместном использовании территории сербских посольств в более чем 40 странах мира.

В столице Республики Сербской, Баня-Луке, люди готовы пойти еще дальше. Так, ассоциация граждан «Петричевац», которая организовала митинг в поддержку святынь Черногории, инициировала провозглашение персоной «non grata» президента Черногории Мило Джукановича.

Джуканович

«Если Петар Хандке (Писатель, Нобелевский лауреат – ред.) является нежелательным человеком в Сараево из-за его хорошего мнения о сербском народе, то такой человек, как Джуканович, который пытается подавить сербскую идентичность в Черногории, не должен быть желательной персоной в Баня-Луке», – заявил председатель ассоциации «Петричевац» Павле Кнежевич.

Позицию своих граждан поддерживает и сербский член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик. Сегодня он встретился с членом президиума черногорского Демократического фронта Андрией Мандичем, и подчеркнул, что поддерживает требования Сербской Православной Церкви (СПЦ) в Черногории об отмене скандального закона.

Додик и Мандич

«Закон представляет собой недопустимую узурпацию прав СПЦ, как отметили представители других религиозных общин в Черногории. Исходя из этого, мы должны быть едины и вместе противостоять любому нарушению прав сербского народа и Сербской Православной Церкви не только в Черногории, но и в любом месте. Главное решить все эти проблемы мирным путем диалога», – отметил Додик.

Мандич поблагодарил Додика за то, что он не согласился с двумя другими членами Президиума БиГ в том, что президент Черногории Мило Джуканович должен приехать в Сараево для продолжения своей кампании против сербского народа и СПЦ.

«Наши люди продемонстрировали силу сербской солидарности, так что мы стоим вместе как единое целое – от Чикаго до Австралии. Мы гордимся тем, что вы являетесь одним из лидеров сербского народа», – сказал Мандич.

В столице Черногории Подгорице сегодня вновь ожидается большой молебен в центре города. За последние дни число участников литий составило более 150 тысяч человек.

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