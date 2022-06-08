Сербы очень ждали Лаврова, а не Шольца

08.06.2022  13:55 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Балканы, Дзен, Политика, Россия, Сербия


Если бы визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Сербию состоялся бы, его прием в Белграде представил бы разительный контраст с приемом канцлера ФРГ Олафа Шольца, визит которого ожидается в ближайшее время.

Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если бы визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Сербию состоялся бы, его прием...

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«Контраст с визитом Шольца был бы разительный. Было бы сразу ясно, в какую сторону обращен ум, сердце и душа сербского народа. Прием бы был колоссальный и величественный. Это не преувеличение. Разочарование сейчас немыслимое. У мужчин слезы наворачиваются. Сергея Викторовича очень здесь ждали», – сказал дипломат.

По его словам, в Сербии сейчас меняется отношение к Евросоюзу и так называемому европейскому выбору.

«Размывается согласие с тем, что само по себе присоединение к Евросоюзу несет благосостояние. После начала спецоперации и всей ситуации вокруг России оно размывается еще сильнее. С 24 февраля здесь проявляется значительная солидарность с нами. Есть массовое движение снизу.

Есть политики, которые не могут гласно выразить свое отношение, но в беседах они выражают понимание к подходам. Для сербов Россия крайне убедительно действует в военном, политическом и экономическом плане. Не только противостоять санкциям, но и преодолеть их и выйти на развитие – для сербов пример невероятно привлекательный. Далеко не Евросоюз сейчас задает тон и дает пример развития», – сказал Боцан-Харченко.

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