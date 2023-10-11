Сербы отказываются смотреть русофобскую агитку украинского режиссера

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Сербская радикальная партия потребовала отменить показ фильма «20 дней в Мариуполе» украинского пропагандиста Мстислава Чернова.

Демонстрация киноагитки должна пройти в Лазареваце, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочется задать вопрос по поводу того, кто финансирует продвижение этого крайне антироссийского пропагандистского фильма от режима в Киеве? Это фильм о мнимом вторжении России на Украину. Продвижение такого нарратива противоречит официальной политике Республики Сербия, которая с начала российской спецоперации на Украине заняла нейтральную позицию» – говорится в заявлении Сербской радикальной партии.

Представители этой старейшей и авторитетной политической силы Сербии убеждены, что «пропаганда антироссийского фильма – это провокация, ставшая частью неудавшейся попытки Запада изменить отношение сербского народа к братской России».

При этом следует отметить, что с началом СВО, боясь навлечь на себя гнев Запада, сербские власти обрезали всякие контакты с президентом России Владимиром Путиным и Россией. И приютил у себя сотни тысяч беглецов-предателей из России, которые на территории Сербии занялись активной русофобской деятельностью.