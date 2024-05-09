Сербы отметили День Победы: без парадов, но с «Бессмертным полком»

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Хотя День Победы является нерабочим днём только в Республике Сербской (Босния и Герцеговина), но и в Сербии, и в Черногории 9 мая отметили на государственном уровне.

Военных парадов не было, однако в Белграде, Баня-Луке и других сербских городах прошли массовые шествия «Бессмертного полка», отмечает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Более тысячи людей с портретами своих родственников, героев времен Второй мировой войны и балканских войн 1990-х, а также с флагами России и Сербии вышли на акцию «Бессмертный полк» в Белграде. В единой колонне прошли сербы, русские, белорусы и потомки граждан других республик СССР. Многие участники пришли с детьми.

Были среди них и украинцы – ведь даже президент Сербии Александр Вучич несколько месяцев назад отметил, что приезжие с Украины любят Россию и Путина куда больше, чем либералы-релоканты из РФ.

Шествие «Бессмертного полка» завершилось у Мемориала освободителям Белграда, где в церемонии возложения венков приняли участие послы России, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана, а также члены нового правительства Сербии: Александр Вулин, Ненад Попович, Никола Селакович, Милица Джурджевич-Стаменковски и Неманя Старович. Ранее премьер-министр Сербии Милош Вучевич возложил венок к памятнику Неизвестному солдату на Авале.

Примечательно, что украинские дипломаты возлагали венки к Мемориалу освободителям Белграда днём ранее, вместе с представителями дипкорпуса и военными атташе подавляющего большинства стран-членов ЕС, а также США, Канады, Камбоджи, Японии, Казахстана и Азербайджана. Таким образом, азербайджанские и казахстанские дипломаты отметили День Победы два раза – по «европейскому стилю» и традиционно.

В южном сербском городе Ниш также прошла акция «Бессмертный полк». Её участники не только вынесли портреты своих ветеранов, но и пронесли по улицам города символ праздника – огромную георгиевскую ленту. Стоит отметить, что Ниш в 2014 году стал городом-побратимом российского Белгорода, и местные сербы террористические атаки Киева по этому городу воспринимают близко к сердцу.

Представительский марш «Бессмертного полка» прошёл и в Баня-Луке, главном городе Республики Сербской (одного из двух энтитетов Боснии и Герцеговины). В нём приняли участие президент Республики Сербской Милорад Додик, член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Желька Цвиянович, председатель Народной скупщины (парламента) Республики Сербской Ненад Стевандич, а также члены правительства Республики Сербской, посол России в БиГ Игорь Калабухов, мэр Баня-Луки Драшко Станивукович и генеральный консул Сербии в Баня-Луке Милош Вуйич.

В соседней Черногории, которую власти, невзирая на волю большинства населения, втащили в НАТО, празднование Дня Победы имело двойственный характер.

«Сегодня мы отмечаем 9 мая – День Победы над фашизмом и День Европы! В этот день с особым уважением и благодарностью мы вспоминаем всех тех, кто непоколебимо нёс факел антифашистской борьбы в тёмные годы Второй мировой войны. Их деяния остаются универсальным ценностным ориентиром, который безошибочно ведет к построению лучшего и более справедливого мира», – заявил президент Черногории Яков Милатович после возложения венка к памятнику Неизвестному Партизану.

В таком же духе были выдержаны заявления большинства черногорских политиков – за исключением тех, которые представляют местных сербов. Шествия «Бессмертного полка» в этом году в Черногории не было, хотя до 2022 года они проходили.

Стоит отметить, что сербы с воодушевлением восприняли традицию «Бессмертного полка», возникшую в России. При этом местные шествия с самого начала имели характер акции национального примирения – ведь в 1941-1945 годах на территории бывшей Югославии, кроме антифашистской борьбы, де-факто происходила гражданская война. Её участниками были коммунистические партизаны под командованием Иосифа Броза Тито, позже лидера Социалистической федеративной республики Югославия, и четники под началом генерала Драже Михайловича, подчинявшегося изгнанному королю Югославии Петру II Карагеоргиевичу.

Портреты маршала Тито и генерала Михайловича стали своеобразной визитной карточкой «Бессмертного полка» в сербских городах. Позже к ним добавились портреты участников балканских войн в 1990 годах – в Хорватии, БиГ, Косово. Поскольку сейчас немало сербов воюет в рядах Русской армии, их портреты со временем также займут почётное место в ряду героев.