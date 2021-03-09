Сербы почтили память зверски замученных бошнякскими и хорватскими боевиками солдат

09.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Накануне в Грбавице в окрестности города Брчко местные сербы почтили память тринадцати пленных бойцов Войска Республики Сербской убитых бошнякско- хорватскими боевиками.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто не привлечен к ответственности за это ужасное преступление, – заявил министр труда и защиты ветеранов и инвалидов Республики Сербской Душко Милунович. – Если бы подобное совершили бойцы Войска Республики Сербской, они бы наверняка сели в тюрьму на много-много лет. Таково отношение судебной системы БиГ к сербскому народу».

Инцидент произошел 8 марта 1993 года, когда 13 сербских солдат из Грбавицы были захвачены в плен в Бодериште, неподалеку от Брчко. Хотя впоследствии был заключена договоренность об обмене, военнопленных пытали, а после убили. Среди них было и восемь членов семьи Пудич.

«Что касается моей семьи, то мы сильно пострадали, но пострадали и другие жители этого места, – прокомментировал траурную годовщину председатель Содружество семей погибших в Брчко Йован Пудич. – Мы не должны забывать об этом. Поэтому мы собираемся 8 марта, потому что столько людей из этого места погибло тогда».

Организаторами и исполнителями кровавой бойни стали боевики брчанского подразделения Армии БиГ и Хорватского вече обороны (местная территория граничит с Хорватией). Прокуратуре БиГ потребовалось 26 лет, чтобы предъявить обвинения девяти членам этих вооруженных банд.

«Мы не можем быть счастливы и не можем достойно отмечать праздник округа Брчко, пока есть чувство горечи, чувство несправедливости по отношению к части населения, к сербскому народу, проживающему здесь», – заявил председатель местной Скупщины Синиша Милич.

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Так называемый округ Брчко, созданный решением Верховного представителя по БиГ, в годы войны 90-хчастично контролировался боснийскими сербами, частично бошняками, однако после 1999 года стал территорией, находящейся под внешним управлением Запада. Эта земля стратегически необходима западным кураторам БиГ, поскольку делит Республику Сербскую на две несвязанные между собой части.