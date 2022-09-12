Сербы поднялись против европейских ценностей с портретами Путина и символикой СВО

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В Белграде воскресным вечером снова прошёл крестный ход в поддержку традиционных семейных ценностей.

Как и несколько недель назад, количество его участников превысило 50 тысяч человек. Это при том, что в этот день проходил футбольный матч, и такого наплыва не ожидалось.

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Жители города вместе со священнослужителями, монахами СПЦ прошли по центральным улицам города – от Патриархии до храма святого Саввы.

Количество людей было таким, что для этого шествия понадобилось около полутора часов.

Главным поводом стал протест против проведения в Белграде в сентябре гей-парада «Европрайд».

Как сообщил накануне президент Сербии Александр Вучич, решение о том, пройдет ли «парад гордости», примет МВД за 96 часов до его начала.

Снова, как и в прошлый раз, сербы пришли на крестный ход семьями, с сербскими национальными флагами, с иконами и плакатами.

При этом шествие приняло снова и пророссийский характер.

Были в толпе люди и в одежде с символами военной специальной операции на Украине – «Z», и с российскими флагами, и с портретами российского лидера Владимира Путина.

Также были замечены флаги ДНР.

Кроме того, по центральным улицам города принесли гигантский российско-сербский триколор – его размер составил около 600 метров.

На плато перед крупнейшим православным храмом региона прошел молебен о святости брака и семьи, который возглавил патриарх Сербский Порфирий.

В словах проповеди глава СПЦ призвал сербский народ не терять своей идентичности и сохранять настоящую семью.

«Слово Божие открывает нам уже на первых страницах Священного писания: Бог сотворил два пола, мужской и женский, и благословил брак и семью. На таком благословленном Богом браке и на такой семье были построены общество и цивилизация, какими мы их знаем. Не только здесь, но и в Европе. Но сегодня мы столкнулись с цунами и вторжением многих новых систем ценностей, которые навязываются насильственно, агрессивно или с помощью мягкой силы и невидимой работы, с целью разрушить любой существующий природный или цивилизационный порядок. Чтобы установить новую парадигму, новые правила. Намерение состоит в том, чтобы разрушить основы идентичности и столпы личности и общества. Что все становится относительным, хрупким и текучим, как будто нам хотят сказать, что все, что мы знали до сих пор, вдруг перестает быть действительным, и что мы жили неправильно тысячи лет, – сказал патриарх.

Он отметил, что права ЛГБТ+ сообщества никто не нарушает – его представителей не преследуют, не издеваются, но не стоит думать, что им позволено будет навязывать свои ценности другим, особенно молодёжи.

«Не всякая свобода полезна и значима. Следовательно, для нас, православных, идеология ЛГБТ неприемлема. Но мы говорим как христиане, и поэтому подчеркиваем и добавляем, что в то же время мы против всякого насилия, презрения, преследования и клеймения тех, кто разделяет эти идеи… Речь идет о том, что мы не можем принять чьи-либо слабости, склонности и личные выборы, которые не соответствуют установленному Богом порядку, и которые пропагандируются и навязываются как новая социальная норма и правило. Мы не можем мириться с тем, что СМИ, образование и культура, а также политические институты превращаются в средства постоянного психологического и морального давления и стоят на службе насильственной социальной инженерии», – заявил глава СПЦ.

В конце проповеди патриарх отметил, что подобные литии будут продолжены настолько часто, как потребует ситуация.