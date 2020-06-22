22.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Выборы, Политика, Сербия
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Сербы подтвердили реноме ответственного и умного народа


Итоги парламентских выборов в Сербии не стали сенсацией.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не могу сказать, что результаты выборов стали для меня неожиданностью. Хотя западные СМИ рассчитывали на какой-то там «успех оппозиции», я к этому предпосылок не видел. Сербы люди очень умные, они всегда ответственны, в том числе и в политических вопросах. Они проголосовали так, как и должны были. И интриги никакой не было, если говорить про процентность. Примерно такую и предсказывали вначале», – отметил эксперт.

Он считает, что выборы продемонстрировали бесперспективность тактики бойкота, которую выбрала сербская оппозиция.

«Если бы выборы не состоялись, тогда да, можно было бы порассуждать о том, насколько влиятельна оппозиция. А если выборы состоялись, если результат очевиден, от того, что вы там что-то бойкотировали, что-то разве поменялось? Это вообще новоявленная такая тенденция, она очень глупая, бойкотировать. Ну бойкотируйте, кому от этого страшно», – сказал Гаспарян.

По предварительным данным избиркома на утро понедельника с 68% участков, СПП получает 61,24% голосов, Социалистическая партия Сербии (СПС) главы МИД Ивицы Дачича – 10,43%, блок СПАС главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича – 3,73%.


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