Сербы построят города-спутники Минска

02.07.2019, Москва, Елена Острякова

Строительная и инвестиционная компания Dana Holdings сербских братьев Каричей возведет в Минске к 2030 году четыре миллиона квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости и готова участвовать в застройке городов-спутников Минска.

Об этом сообщают «Белорусские новости», ссылаясь на пресс-службу Dana Holdings.

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«О строительстве городов-спутников Минска можем сказать, что считаем эту стратегию замечательной. Это общераспространенная практика и в Европе, и в мире. И если появится такая возможность, компания Dana Holdings будет с удовольствием участвовать в таких проектах в Беларуси», — говорится в сообщении.

Компания завершает строительство многофункционального комплекса «Маяк Минска» общей площадью 3 млн кв. метров.

«Наша компания стремится к тому, чтобы строительство своего жилья стало доступно большинству граждан Беларуси. Поэтому инвестирует в возведение новых кварталов немало собственных средств и предлагает инструменты финансирования, которые не всегда доступны даже в странах Евросоюза, а в Беларуси уже реально существуют и действуют», — отметили в Dana Holdings.

Изюминкой комплекса должен стать Международный финансовый центр. Он будет ориентирован на широкое использование IT-технологий в финансовой сфере и создается при поддержке Международного финансового центра Дубая.

В конце июня строительные объекты в Минске посетил президент Сербии Александр Вучич и поблагодарил своего белорусского коллегу за доверие, оказанное сербской компании.

Dana Holdings подконтрольна сербским бизнесменам братьям Каричам. Драгомир Карич является почетным консулом Беларуси в Белграде. Братья лично знакомы с Александром Лукашенко. 2009 году белорусский президент по приглашению братьев Каричей побывал на самом популярном сербском горнолыжном курорте Капаоник. В 2015 году Александр Лукашенко лично заложил в фундамент комплекса «Минск-Мир» памятную капсулу.