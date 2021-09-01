Сербы предлагают распустить Боснию и Герцеговину на три государства

01.09.2021 17:56 (Мск), Москва, Елена Острякова

Босния и Герцеговина должна быть расформирована. Вместо нее должны быть учреждены три новых государства: Республика Сербская, Босния и хорватская Герцег-Босна.

Об этом сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил в интервью российскому журналу «Эксперт», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Босния и Герцеговина — нежизнеспособное государство, держащее народы в заложниках, что является экспериментом международного сообщества, чтобы здесь тренировались третьесортные дипломаты, которых Запад готовит для более серьезных задач в других частях мира. Подобный уровень интервенционизма настолько парализует жизнь страны, что попросту должен быть устранен», – сказал Додик.

Он считает, что силы, препятствующие мирному «разводу» составных частей Боснии и Герцеговины, хотят, чтобы она трансформировалась в мусульманское государство.

«Но очевидно, есть много людей, которые хотят, чтобы Босния и Герцеговина стала унитарной страной, в которой нет наций и религий. Но где при этом большинство составляет мусульманский народ, который и будет решать, как всем тут жить. Разумеется, это неприемлемо, нереально, неосуществимо», – сказал Додик.

Босния и Герцеговина была создана за счет искусственного объединения территорий в результате Дейтонского соглашения – мирного договора, подписанного по инициативе Великобритании и США между участниками гражданской войны в ноябре 1995 года в американском городе Дейтон.

Напомним, что Додик представляет Республику Сербскую, которая после расчленения Югославии входит в состав Боснии и Герцеговины, хотя граничит с Большой Сербией. Запад не позволяет воссоединиться двум частям сербского государства.