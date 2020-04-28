Сербы предпочтут возвращение соотечественников замороженному конфликту

28.04.2020, Москва, Елена Острякова

Итоги референдума по Косово, провести который предлагает президент Сербии Александр Вучич, могут оказаться благоприятными для сербской власти, если она правильно сформулирует вынесенный на него вопрос.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил директор Фонда прогерссивной политики, основатель проекта Балканист.ру Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все зависит от формулировки. Если сформулировать вопрос так, как это пытались продавить на международном уровне – признание или непризнание – конечно, абсолютное большинство сербов выступит категорически против признания. А вот если спросить о возможности возвращения в состав Сербии де-факто сербских северных районов, здесь могут быть совсем другие цифры. Спросить, нужно ли сохранить около 100 тысяч граждан для своей страны или продолжать настаивать на сохранении замороженного конфликта, который в любой момент может быть разморожен и не пользу Белграда», – отметил политолог.

Он напомнил, что этнический состав Косово уже давно преимущественно албанский.

«Что делать с двумя миллионами албанцев, которые живут в Косово довольно давно. Это началось даже не при Тито, а в начале ХХ века. К сожалению, уже никто не может всерьез обсуждать возвращение протектората Сербии над всей территории Косово», – сказал Бондаренко.