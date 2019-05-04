Сербы предупредили Эрдогана: Расширения НАТО не будет

04.05.2019, Анкара, Ксения Голуб

Босния и Герцеговина не должна становиться членом НАТО. Об этом во время визита в Турцию заявил председатель президиума БиГ Милорад Додик, лидер обладающей правами широкой автономии Республики Сербской.

Во время визита в Анкару Додик провел переговоры с президентом Реджепом Эрдоганом. Было подписано два документа: новый вариант договора о торговом сотрудничестве БиГ и Турции (прогнозируемый объем – один миллиард евро), а также меморандум, касающийся строительства автомагистрали Белград-Сараево. Документ предусматривает ускорение процесса строительства части дороги, которая проходит через БиГ.

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Лидеры также обсудили вопросы энергетики, туризма, сельского хозяйства и животноводства.

В рамках переговоров Додик прямо объявил, что будущее БиГ не предусматривает членство в НАТО, хотя Эрдоган поддерживает расширение альянса на Балканах.

«Я хочу выразить свое удовлетворение, потому что президент Турции был готов выслушать и оценить наши разногласия в отношении подхода к НАТО, который мы имеем в БиГ», – сказал Додик.

Он представил Эрдогану ранее принятую парламентскую декларацию Республики Сербской о военном нейтралитете.

Согласно решению Национального собрания о военном нейтралитете, Республика не поддерживает интеграцию в НАТО, которое бомбило сербов, но не выступает против сотрудничества с этим альянсом.

Политолог Александр Ракович пояснил, что Республика Сербская, лидером которой является Додик, может повлиять на блокирование вступления БиГ в альянс.

Ракович добавил, что у Турции есть своя позиция по поддержке боснийцев, но, тем не менее, очень важно, что обе стороны имели возможность выразить свои взгляды. Эксперт подчеркнул, что Додика в Турции приветствовали как председателя Президиума с большим уважением.

Военный эксперт Мирослав Лазански считает важным, что в Турции услышали позицию сербского населения БиГ относительно расширения НАТО: «Очень важно, что Додик высказал свое мнение о вступлении БиГ в НАТО. Визит был очень успешным в этом контексте», – сказал Лазански агентству СРБИН инфо.