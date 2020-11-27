27.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Политика, Россия, Сербия, СМИ
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Сербы призывают Россию запустить ТВ-вещание на Балканах: «Все страны кроме нас уже в НАТО»


В Сербии необходимо организовать вещание телеканала, который бы проводил точку зрения России.

Об этом на круглом столе, организованном партией «Родина», заявил председатель общественной организации «Восточная альтернатива» Драган Тодорович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет телеканала, который бы транслировал информацию, которая передавала бы мировоззрение Москвы. Я всегда спрашиваю российских друзей, почему этого до сих пор никто не сделал? Если бы такой канал существовал, экономическое сотрудничество было бы на более высоком уровне. Хозяйствующие субъекты в Сербии могли бы получать информацию из России», – сказал Тодорович.

По его мнению, сейчас политическая ситуация на Балканах не благоприятна для России.

«Нам нельзя закрывать глаза на то, что на Балканах все страны кроме Сербии являются членами НАТО. Все это повернулось против России. Перед Второй Мировой войной ситуация была такая же. Все страны кроме Сербии воевали против России. Я надеюсь, что Россия сделает все возможное, чтобы минимизировать опасность для себя. Поэтому она должна расширить собственное влияние в Сербии», – сказал Тодорович.


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