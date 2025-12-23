Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Только 33% сербов, согласно опросу, поддерживают вступление Сербии в ЕС.

Об этом активистка Центра судебных исследований CEPRIS София Мандич заявила на «Белградской конференции по безопасности», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Действительно тревожно, что вступление в ЕС поддерживает лишь треть наших граждан. Напомню, что в 2003 году более двух третей населения поддерживали вступление в ЕС. То есть за 25 лет мы опустились с 78% до 33%. Нам нужно сесть и подумать, что привело к тому, что сербские граждане перестали доверять ЕС», – переживала соросовская подстилка.

Она считает, что призыв Еврокомиссии к Сербии слышат представители «гражданского общества», но не простые сербы.