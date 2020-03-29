Сербы самоустранились от битвы американских марионеток в Косово

29.03.2020, Москва, Елена Острякова

Глава управления сербского правительства по делам Косово и Метохии Марко Джурич призвал поддерживаемую Белградом партию «Сербский список» не вмешиваться в «парламентский кризис» на непризнанной территории.

Об этом пишет ExitNews, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На прошлой неделе «Сербский список» поддержал вотум недоверия «премьер-министру» Альбину Курти. «Правительство» Косово, существовавшее в течение 51 дня, было отправлено в отставку. Джурич уточнил, что, поддержав голосование, сербы не закрыли дверь для сотрудничества с теми в Косово, кто выступает за диалог с Белградом.

Вице-президент «Сербского списка», депутат Игорь Симич объявил перед голосованием, что все десять его однопартийцев будут голосовать против Курти, в том числе, из-за отказа отменять блокаду сербских анклавов.

«Когда речь заходит о работе правительства, у нас слишком много возражений. Во-первых, это решение не отменять пошлины. Это правительство не проявило ни малейшего уважения к сербскому народу», – сказал Симич.

Правительство» Косово пало после того, как Курти отказался выполнить требование США и отменить 100% пошлины на сербские товары. Американские дипломаты рассчитывают, что в ответ на это Сербия остановит международную кампанию по отзыву признания Косово.

Косово не признают 95 государств мира, 5 стран находятся в статусе воздержавшихся, поэтому так называемое Косово не имеет большинства в Генеральной ассамблее ООН. Сербия добилась отзыва 13 признаний и продолжает кампанию. Это не позволяет Косово стать членом ООН и других международных организаций.