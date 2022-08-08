Сербы согласились на гей-парад под шантажом – священник

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Сербские власти согласились на проведение в Белграде в сентябре ЛГБТ-фестиваля «ЕвроПрайд 2022» в результате шантажа.

Об этом в своем видеоблоге заявил известный российский православный проповедник протоиерей Андрей Ткачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поставили вроде Вучичу такую вилку условий: либо он присоединяется к санкциям против России, либо разрешает провести у себя масштабное многодневное гейское действие. Санкции против России Сербия не хочет принимать, потому что это убийство для ее экономики. Европа пусть погибает сама, а им это не надо. С другой стороны, у сербов всегда в совести будет гореть звезда любви к русским, а у русских – любви к сербам, потому что мы одно и то же. У нас один крест и общая чаша. Одна душа на двоих.

Поэтому им легче закрыть глаза на этот гей-парад. Пусть он отшумит и пройдет, а мы потом помоем с дустом улицы, попшикаем дезодорантом от этого смрада бесовского и забудем. Хотя это очень опасно. Наверняка еще свое слово скажет сербский патриарх и духовенство. Люди будут кричать и выходить на улицы. Нам тоже стоит сказать об этом», – сказал Ткачев.

Ожидается, что на «ЕвроПрайд 2022» съедутся 20 тыс геев со всей Европы. В монастырях Сербской Церкви и на площадях сербских городов идет сбор подписей против проведения гей-парада. Протестные граффити появляются на городских стенах. Новый мэр Белграда Александр Шапич отказался возглавлять шествие содомитов

Прозападное политическое движение «Прямая Сербия» опубликовало открытое письмо к мэру Белграда Александру Шапичу, в котором предлагает «передарить» предстоящий гей-парад столице самопровозглашенного Косово, Приштине, «мегаполису, который является истинным и величественным лицом сегодняшнего Евросоюза».