Сербы сорвали провокацию против Китая, к которой хотела присоединиться Босния

24.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Посольство Китая выразило благодарность сербскому члену Президиума Боснии и Герцеговины Милораду Додику, который дистанцировался от поддержавших антикитайскую резолюцию представителей БиГ в ООН Нермины Капетанович и главы МИД страны Бисеры Туркович.

Бошнячки хотели, чтобы БиГ выступила против Китая на 47-й сессии Совета ООН по правам человека в связи с «агрессивной политикой в отношении Синьцзяна, Гонконга и Тибета».

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«Мы благодарим Додика и многих друзей из БиГ за последовательную, объективную и справедливую позицию по вопросам, связанным с Китаем и высказанную моральную поддержку Китаю», – говорится в обращении посольства Китая в БиГ.

Китайские дипломаты отметили, что ряд стран во главе с США, Канадой и Великобританией нападают на Китай и клевещут на него под прикрытием требований соблюдения прав человека, грубо вмешиваясь во внутренние дела Китая, злоупотребляя платформой Совета по правам человека ООН, распространяя ложную информацию с целью помешать развитию Китая.

«На этот раз компетентное министерство БиГ подписало это совместное заявление, закрыв глаза на факты. Такой акт нанес ущерб дружественным отношениям между Китаем и БиГ, из-за чего мы остались глубоко расстроены и сбиты с толку», – отметили в посольстве КНР в БиГ.

Известно, что инициаторами присоединения БиГ к антикитайской резолюции выступили представительницы сараевской бошнякской элиты.

В свою очередь сербский член Президиума БиГ Милорад Додик заявил о том, что он полностью поддерживает территориальную целостность Китая, а также все действия, которые эта страна предпринимает для сохранения своего суверенитета.

Он подчеркнул, что Министерство иностранных дел БиГ не может присоединиться к совместному заявлению некоторых стран относительно ситуации с правами человека в Китае, не получив одобрения всех членов Президиума БиГ. Додик напомнил, что такой шаг со стороны ведомства не соответствует Конституции и законам страны.